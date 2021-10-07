أخيرا دانيال كريغ ينضم إلى نجوم ممر المشاهير في هوليوود

حصل دانيال كريغ أخيرا على نجمة في ممر المشاهير في هوليوود، يوم الأربعاء، قبل أيام من عرض فيلمه الأخير من سلسلة أفلام جيمس بوند في الولايات المتحدة.

وفيلم (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت" هو الخامس والأخير في سلسلة الأفلام التي لعب فيها كريغ دور العميل البريطاني الأنيق، لينهي الدور الذي لعبه على مدى 15 عاما.

جاءت نجمة كريغ في الترتيب 2704 في ممر المشاهير، ووضعت إلى جانب نجمة الراحل روجر مور الذي لعب دور بوند في سبعة أفلام في الفترة بين 1973 و1985.

وقال كريغ "وجودي على هذا الممر، محاطا بكل هؤلاء الأساطير يجعلني رجلا سعيدا جدا جدا جدا"، وفقا لرويترز.

وحضر منتجا الفيلم باربارا بروكولي ومايكل ويلسون، وكذلك رامي مالك الذي لعب دور الشرير سافين في فيلم (نو تايم تو داي) مراسم تكريم كريغ.

وحصد الفيلم 121 مليون دولار من مبيعات التذاكر عند عرضه الأول في العطلة الأسبوعية في بريطانيا ودور السينما الدولية، بعد تأجيل العرض ثلاث مرات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيلعب كريغ دور ماكبث على مسارح برودواي في مارس/آذار القادم.