مازدا تقدم "فخر الصناعة اليابانية" وتحصل على براءة اختراع... صور وفيديو

تحدثت مصادر إعلامية في أمريكا عن شعور بعض عشاق ومحبي سيارة مازدا بالحزن بسبب قرار إيقاف تصدير "مازدا 6" إلى البلاد في عام 2022، نتيجة العمل على استبدالها بسيارة قوية جدا ذات دفع خلفي "طال انتظارها" حسب التقرير.

كشفت مصادر إعلامية أن سيارة "مازدا 6" الجديدة قد أصبحت جاهزة، لكن بقدرات دفع خلفي "جبارة" مع المحركات الجديدة المعهودة من مازدا، التي تتميز بالعملية الفريدة.

وبحسب موقع "carbuzz"، أصبحت السيارة الجديدة جاهزة، وأكدت الشائعات الكبيرة التي تحدثت عن هذه السيارة، حيث ينظر الكثيرون "بفارغ الصبر" صدور المنتج النهائي.

وكانت مازدا قد كشفت عن سيارتها الجديدة الرائعة عام 2017، تحت اسم (Mazda Vision Coupe Concept) التي اتخذت شكل كوبيه أنيقة بأربعة أبواب مع غطاء طويل وسطح خلفي قصير.

لكن السيارة الجديدة من فئة "مازدا 6" ستوفر مساحة لما يصل إلى خمسة أشخاص، أي مساحة أوسع من سابقتها التي تتسع لأربعة ركاب فقط.

وبحسب التقارير اليابانية، تكتسب "مازدا 6" الجديدة (Mazda 6) الجديدة "تصميما شبكيا رفيعا وحادا" جديدا من شأنه أن يحدد لغة التصميم المستقبلية لصانع السيارات اليابانية.

وستدعم السيارة بمحرك سداسي الأسطوانات مع نظام هجين خفيف بقوة 48 فولت يولد 350 حصانا.

وحصلت مازدا "Mazda" على براءة اختراع جديدة لإعدادات الشاحن التوربيني المزدوج باستخدام شاحن كهربائي فائق، والذي سيدخل بلا شك في السيارة الجديدة، الأمر الذي يدعم محركاتها الكهربائية الجديدة والهجينة بالمزيد من الطاقة والقدرة والأداء السريع.