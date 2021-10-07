الأخضر السعودي يهزم الساموراي الياباني ويتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم... فيديو

نجح المنتخب السعودي في الفوز بهدف واحد للاشيء على نظيره الياباني، اليوم الخميس، ويتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم.

وانتزع الأخضر السعودي فوزا مثيرا من قلب الساموراي الياباني ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في الدوحة، حيث سجل اللاعب فراس البريكان، هدف بلاده الوحيد في الدقيقة 72 من المباراة.

وتمكن المنتخب السعودي من رفع رصيده من النقاط إلى 9 من 3 مباريات، ليتصدر المجموعة الثانية، في وقت تجمد رصيد منتخب اليابان عند 3 نقاط من ثلاث مباريات، يحتل بها المركز الرابع.

ويخوض الأخضر السعودي مباراته المقبلة مع الصين، يوم 12 من الشهر الجاري، في الجولة الرابعة من التصفيات نفسها، في حين يدخل منتخب اليابان مواجهة صعبة مع أستراليا.

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