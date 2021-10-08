ما الذي يحدث للجسم في حال تناول العنب كل يوم

تحدثت اختصاصية تغذية روسية عن فوائد العنب وتأثير تناوله بشكل يومي على الصحة، بالإضافة إلى أكثر أنواع العنب فائدة.

وصرحت يانا جريشينا، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن تناول العنب لن يسبب أي ضرر للجسم إذا لم يتجاوز الحصة السعرات الحرارية اليومية.

مضيفة إن أكثر أنواع العنب فائدة هو العنب الأسود والأحمر، حيث يعمل على تطبيع ضغط الدم وسيكون مفيدا جدا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابعت "عدد الأحماض العضوية فيها مذهل حيث تحتوي على الغاليك، حامض، طرطريك، فورميك، أكساليك، ماليك، سكسينيك، ساليسيليك."

علاوة على ذلك، يشتهر العنب بخصائصه المضادة للأكسدة. حيث يساعد الجسم على منع عملية تدمير الخلايا والأنسجة، كما يساعد على تطهيرها من السموم. وتوجد هذه المكونات بشكل أكبر في العنب الأسود.

كما ويحتوي العنب على ثلث القيمة اليومية لـ"فيتامين سي" الضروري للحفاظ على جهاز المناعة، و"فيتامين ب" الذي يلعب دورا مهما في تسريع عملية التمثيل الغذائي. وهذا مهم للغاية، مع التمثيل الغذائي الجيد يصبح وزن الشخص طبيعيا. كما أن لهذه الفيتامينات تأثير إيجابي على الخلايا العصبية، حيث تزيد من مقاومة الجسم للإجهاد. نتيجة لذلك، يرى الشخص المعلومات بهدوء أكبر ويتذكرها بشكل أفضل.

العنب عبارة عن توت حلو، لكن له تأثير ضئيل أو معدوم على ارتفاع نسبة السكر في الدم. لديها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، لذا يمكنك تناول كمية كبيرة من العنب بأمان دون التعرض لخطر الإصابة بمرض السكري. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من هذا المرض في مرحلة التفاقم، يجب تقليل استخدام العنب إلى الحد الأدنى أو القضاء عليه تماما.

وتتمثل الوظيفة الرئيسية للأحماض الموجودة في العنب في تكوين النباتات الدقيقة وتسريع عملية التمثيل الغذائي وتحسين الهضم. كما أنها تساعد في الحفاظ على البيئة الحمضية القاعدية في الجسم. يؤثر حمض السكسينيك على التنفس الخلوي، وحمض الساليسيليك له تأثير مطهر، كما يمنع حمض الماليك والطرطريك تطور الأورام.