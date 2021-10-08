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    برج خليفة في دبي

    دبي تستضيف أول مسابقة إماراتية لاختيار "ملكة جمال الكون"

    © AFP 2021 / Stringer
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    تستضيف مدينة دبي مسابقة "ملكة جمال الكون" لتمثل الفائزة بالمسابقة دولة الإمارات العربية المتحدة في المسابقة العالمية.

    وستقام مسابقة ملكة جمال الكون الخاصة بالإمارات في "لا بيرل"، الحبتور سيتي، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي مفتوحة لجميع المقيمين في الإمارات من سن 18 إلى 28 مع أكثر من ثلاث سنوات من الإقامة في الإمارات العربية المتحدة.

    وقال جوش يوجين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Yugen Events في دبي والرئيس الجديد والمدير الوطني لملكة جمال الكون في الإمارات "ملكة جمال الإمارات ليست مجرد عرض للجمال أو احتفال بالذكاء ولكنها علاوة على ذلك هي نموذج لملكة هادفة وقلب يخدم ويساعد من خلال دعواتها".

    سيبدأ التقديم والإرسال من يوم الخميس ويمكن التسجيل عبر الإنترنت. وستتم دعوة السيدات المختارات للمشاركة في العرض في 15 أكتوبر/ تشرين الأول في فندق قصر الحبتور، ثم في 20 أكتوبر سيتم الإعلان عن أسماء 30 سيدة، وسيتقدمن للمشاركة في العرض الحي في نوفمبر.

    وسيتضمن الحدث الذي يستمر لمدة ثلاث ساعات عددا من الجولات المختلفة، بما في ذلك تقديم بيان شخصي، وملابس رياضية فاخرة، وفساتين سهرة، ومقابلة. ولن تكون هناك عرض بملابس السباحة.

    هذا وستقام مسابقة ملكة جمال الكون في إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول بمدينة إيلات السياحية، وسيقدم الحفل ستيف هارفي.

    سيتم بث الحدث الذي يستمر ثلاث ساعات على الهواء مباشرة على قناة "Fox" في الولايات المتحدة. في 180 دولة ومنطقة حول العالم. وستنتهي المسابقة بتتويج ملكة جمال الكون الحالية، المكسيكية أندريا ميزا لخليفتها.

    هذا وكانت ميزا، مهندسة البرمجيات السابقة، قد دافعت عن حقوق المرأة وشجعت على تلقي اللقاح بعد فترة وجيزة من إختيارها للقب.

    وفي بيان أصدرته منظمة ملكة جمال الكون، قالت ميزا إنها تأمل في تلقيح "أكبر عدد ممكن من الناس" حتى يتمكنوا من المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون السبعين.

    انظر أيضا:

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