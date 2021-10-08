بعد كثرة المخاوف... هل يؤثر التطعيم على الحوامل؟

كشفت كبيرة الاختصاصيين بأمراض النساء والتوليد في وزارة الصحة الروسية، ليلى آدميان، عن تأثر التطعيم على الحوامل والجنين.

وقال الطبيبة آدميان في حوار مع وكالة "سبوتنيك": "لم تُلاحظ أبدًا أي مضاعفات، وإذا قال أحدهم شيئًا ما من هذا القبيل، فهذه بعض المخاوف المبالغ فيها فقط لا غير".

وأضافت: "ليس لدينا مثل هذه البيانات، هناك حوالي 150 ألف امرأة في العالم تم تطعيمهن، دون علم بأنها حامل، وأنجبن بالفعل أطفالا، وقد مرت ولادتهن دون أي مضاعفات".

وأكدت أنه من بين المتوفين المصابين بفيروس كورونا والمرضى في المستشفيات، لا يوجد من مات بسبب التطعيم.

وفقًا لآدميان، لا يؤثر التطعيم على الوظيفة الإنجابية، لكن الفيروس التاجي، على العكس من ذلك، له تأثير سلبي.

يذكر وأنه، في نهاية شهر يونيو/حزيران، تم إزالة موانع استخدام لقاح "سبوتنيك V" للنساء الحوامل، وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن مجتمع الخبراء اتخذ مثل هذا القرار بعد تراكم البيانات حول فعالية وسلامة اللقاح للجميع.