المغني جاستن بيبر يعلن عن موعد حفلته في السعودية... صورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا يكشف عن موعد زيارة النجم العالمي ​جاستن بيبر​ إلى السعودية، وذلك لإحياء حفل غنائي لمعجبيه.

وكشف البوستر أن موعد حفلة جاستن في 5 ديسمبر/كانون الأول.

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وانهال محبو جاستن بيبر بالتعليقات التي تظهر حبهم الشديد له، وانتظار الحفل لرؤيته.

الجدير بالذكر، أن بيبر كان قد احتفل مؤخراً بذكرى زواجه الثانية، حيث قامت زوجته على نشر صور من زفافهما بالأبيض والأسود.