"فيلات على الماء".. العيش في قوارب بتصميم شقق فاخرة... صور

يحلم الكثيرون بالعيش على منزل عائم صمم على شكل شقق فاخرة، لتصبح الحقيقة واقعا مع ظهور العديد من الشركات التي تنفذ هذه المشاريع ولتزداد شعبية هذه المساكن.

بداية، هذه التجربة بدأت في العالم القديم في آسيا على شكل القوارب القديمة لتتطور الفكرة وتتحول إلى منازل فخمة متنقلة على الماء.

مزايا هذه المنازل

تشبه هذه المنازل التي يتم صنعها على قوارب متحركة الشقق المتعارف عليها حيث تحتوي على جدران ومنافذ، إلاّ أنها تمنح أصحابها مناظر متجددة بحسب الحركة والإبحار.

كما وتتميز بما تقدمه من مستوى الراحة الأكبر مما قد تحصل عليه في اليخوت، حيث تكون مساحة المعيشة أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات مما يوجد في اليخوت، بالإضافة للسقف العالي والاستقرار في الحركة وعدم التأثر بالأمواج التي تصنعها السفن العابرة.

View this post on Instagram Публикация от Глемпинг Самара (@barasahouse_glamping)

كما تتميز هذه المنازل العائمة بسرعتها المنخفضة من 10 إلى 15 كيلومتر في الساعة.

وتم تصميمها للصمود بوجه تغيرات درجات الحرارة، حيث تتميز جدرانها بمقاومتها لدرجات حرارة قد تصل حتى -70 درجة مئوية، كذلك الأمر بالنسبة لدرجات الحرارة العالية +40.

View this post on Instagram Публикация от Глемпинг Самара (@barasahouse_glamping)

وتم تجهيز هذه المنازل بأنظمة تهوية خاصة، بالإضافة لنظام "المنزل الذكي" الذي يساعد في الحفاظ على درجة الحرارة معينة خلال فصول السنة.

وتستمد هذه المنازل الطاقة التي تحتاجها من خلال مولدات موجودة ضمنه، بالإضافة لنظام طاقة يعتمد على الألواح الشمسية، كما وتتميز بوجود نظام تصريف للمياه خاص بها يتيح لها إعادة تدوير هذه المياه لتكون نظيفة.

View this post on Instagram Публикация от Глемпинг Самара (@barasahouse_glamping)

يذكر بأن شعبية هذه المنازل الفخمة أو الفيلات تحظى بشعبية في عدد من الدول، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتوزع نحو مليون منزل عائم، كما تحتوي هولندا على 100 ألف منزل منها، 2,5 ألف في أمستردام وحدها.