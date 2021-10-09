نشر صور لأعضاء طاقم فيلم "التحدي" على محطة الفضاء الدولية

أعلن رئيس شركة "روسكوسموس" الحكومية، دميتري روغوزين، اليوم السبت، على موقعه على الفيسبوك، أن صحة المشاركين في رحلة الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية الذين وصلوا في 5 أكتوبر/تشرين الأول، في حالة جيدة.