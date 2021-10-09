السوري يزن غياث صالح يحطم رقما أمريكيا في "غنيس" ويتحدث عن خطته المستقبلية... فيديو

تمكن الرياضي السوري، الشاب يزن غياث صالح، رغم الظروف الصعبة، من تحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تصدر به وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا بعد مشاركة مميزة تعتمد على القوة البدنية.

واستطاع يزن (الطالب في كلية التربية الرياضية - جامعة تشرين في اللاذقية) سحب سيارة تزن طنين و150 كغ لمسافة 100 متر، خلال دقيقة و67 جزءاً من الثانية، محققا رقماً جديداً، تجاوز به الرقم السابق الذي كام مملوكا لبطل أمريكي وهو دقيقة ونصف الدقيقة.

وكالة "سبوتنيك"، اتصلت بالشاب الرياضي يزن ليدلي لنا بأقواله حول هذا الموضوع: "راودتني الفكرة (تحطيم رقم في غينيس) عام 2019، وبدأت العمل عليها مباشرة وكانت المحاولة الأولى في شهر نيسان/ أبريل من هذا العام 2021، لكن لسوء الحظ تعرضت لإصابة بالكاحل (قطع رباط) أعادتني كثيرا إلى الوراء، ولكني لم أفقد الأمل، بل كان ذلك حافزا لي، حيث تواصلت مع خبراء في الطب الرياضي ووضعنا خطة تأهيل صحيحة ومدروسة، تمت بالتواصل مع مدربي الخاص وهنا كانت الخطوة الأولى للعوده التدريجية إلى مساري الرياضي".

ويضييف يزن في حديثه: "أخطط لتسجيل رقم قياسي ثان قريباً، فأنا لاعب لياقة بدنية وبطل سوريا بألعاب القوى لعدة سنوات، لذلك اخترت هذا المجال الذي يحتاج إلى اللياقة والقوة معاً أكثر من اعتماده على القوة فقط".

ونوه يزن إلى إمكانية مشاركته في مسابقات لياقة بدنية عالمية مستقبلا، قائلا: أنا أمتلك القدرة البدنية الكافية للمشاركة في هكذا ألعاب.

ويتابع: "لقد قمت بهذا الانجاز بإمكانيات بسيطة جداً وبدعم من الأهل والأصدقاء فقط، دون الحصول على أي مساعدة من الاتحاد الرياضي أو أي جهة رسمية أخرى".

ويختم حديثه مع "سبوتنيك" بالقول: "أتمنى أن أسافر لأحصل على الدعم اللازم لتسليط الضوء على موهبتي وأصل إلى الاحترافية وأكمل دراسة الدكتوراه في مجالي الرياضي"، داعيا أي شخص ألا يستغني عن حلمه مهما صعب طريق الوصول إليه".

ونقل الاتحاد الوطني لطلبة سورية (فرع جامعة تشرين) فيديو للسوري غياث وهو يقوم بجر السيارة.

الجدير بالذكر أن يزن صالح هو بطل سوريا في ألعاب القوى، وتنقل خلال السنوات الماضية بين عدة ألعاب رياضة كالسباحة وكرة السلة والقوس والسهم واستقر أخيراً على ممارسة رياضة ألعاب القوى.