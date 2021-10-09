طبيبة تكشف أسباب ألم "عظم الذنب" أسفل الظهر وتداعياته

يصيب ألم عظم الذنب (العصعص) الجزء السفلي من العمود الفقري أو ما حوله، وقد يكون الألم على شكل شعور بالكسل والألم يتطور ليصبح حادا عند الحركة.

يربط عظم العصعص العضلات والأربطة المشاركة في عمل الجهاز البولي التناسلي، وكذلك جزء من حزم العضلات في الألوية الكبرى، ويلعب هذا العظم دورا مهما في توزيع الضغط البدني على الحوض، كما ذكر موقع "ميدبورتال".

قالت طبيبة الأعصاب، إيلينا جايفورونسكايا، إن الأسباب الأكثر شيوعا للألم في العصعص هي:

1- الإصابات السابقة، بما في ذلك الصدمات الدقيقة التي يتم تلقيها أثناء الولادة.

2- السمات التشريحية لمنطقة العصعص.

3- الحمل على العظام مثل الجلوس لفترات طويلة على سطح صلب في وضع غير مريح.

4- عدم استقرار العصعص.

5- خلل في العمود الفقري.

6- الاكتئاب.

وتوضح جايفورونسكايا أن المرضى يشكون من الألم عند الجلوس، وعند الانحناء للوقوف، والضغط على العصعص وأثناء حركات الأمعاء، وتتابع جايفورونسكايا أن الألم يخف في وضع الوقوف وعند الجلوس على ردف واحد.

وتتطلب حالات الألم الشديد في منطقة العصعص المزيد من الاهتمام والفحص فقد تتعدد الأسباب مثل: إصابة حديثة في منطقة العصعص، وذمة أو ناسور، إفرازات دموية من المستقيم، مشاكل في أعضاء الحوض، حمى وتغييرات التهابية في الدم وفقدان الوزن، وقد تشير هذه العلامات إلى أسباب أكثر خطورة للألم مثل: كسر في العظم، عدوى، أو إصابة بالسرطان مما يستدعي مراجعة الطبيب في أسرع وقت ممكن.