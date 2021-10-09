ممثلة سورية تكشف عن سعادتها بالعمل إلى جانب نجوم من الإمارات والسعودية وسوريا... صور

تطل الممثلة السورية الشابة لين برازي من خلال عمل سينمائي هو الثاني لها هذا العام، بعد مشاركتها في الفيلم السوري "فيك أب" مع المخرج أحمد إبراهيم أحمد.

تجري عمليات تصوير العمل الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم نخبة من ألمع نجوم السينما في السعودية والإمارات.

وتحدثت برازي لـ"سبوتنيك" عن مشاركتيها السينمائيتين، مبدية سعادتها الكبيرة لدخول عالم السينما الذي يتمتع بمكانة كبيرة في قلبها.

وقالت: "سعيدة جداً بعد دخولي عالم السينما، كانت مشاركتي الأولى من بوابة الفيلم السوري "فيك أب"، وحالياً أستعد للمشاركة في عمل ثاني في دولة الإمارات".

© Sputnik . AHMAD ALHARK الممثلة السورية لين البرازي

وتابعت: "فخورة جداً لتواجدي في "فيك أب"، مع المخرج القدير أحمد إبراهيم أحمد، إلى جانب أبرز نجوم الدراما في سوريا، وعلى رأسهم النجم أيمن زيدان، والآن سأتواجد إلى جانب نخبة من ألمع نجوم الكوميديا في الإمارات والسعودية، أعتبر أني محظوظة بهذه الأمر".

وأضافت: "عالم السينما مختلف عن الدراما، والسينما لها مكانة استثنائية في قلبي، كما أن لها أهمية كبيرة ورونقاً خاصاً، شاركت في أعمال عدة في السويد، لكن تبقى مشاركتي في أفلام عربية أهم بكثير".

© Sputnik . AHMAD ALHARK الممثلة السورية لين البرازي

واختتمت بالحديث عن دورها في فيلم "فيك أب" قائلة: "أكثر ما أعجبني في دوري أنه يشبهني كثيراً، فأنا عفوية للغاية مثل "سهى" التي أجسد شخصيتها، استمتعت بالدور وشعرت بأني أتقنته إلى أبعد حد".