فوائد مذهلة يحققها أكل البنجر... منها تأمين فيتامينات ومعادن

يعرف البنجر كأحد أنواع الخضار الجذرية حمراء اللون واللذيذة الطعم، كما يعرف بأنه مصدر لمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات ذات الخصائص الطبية.

وذكر موقع "إيت زيث" أن للبنجر قائمة طويلة من الفوائد الصحية أهمها خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهاب التي تحصل عليها من الصبغة الحمراء الداكنة والمعروفة ب "البيتالاين".

ويعتبر خبراء التغذية البنجر من الأطعمة القوية النكهة والغنية بالألياف والمغذيات مثل االكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين "A"، كما يميزه المستويات العالية من الأصبغة النباتية الطبيعية "البيتالاين" بخصائصه المضادة للالتهاب والأكسدة وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

ويتابع الباحثون العمل على الاستفادة من خصائص البنجر الصحية، فقاموا بالتوسع بالأبحاث للمساعدة في مكافحة الأمراض الالتهابية مثل أمراض الكبد والتهاب المفاصل.

وتذكر الدراسات أن البنجر يعتبر من الخضار المنخفضة السعرات الحرارية والغنية بالمغذيات المفيدة مثل الفيتامينات والمعادن والنترات والأصباغ غير العضوية وفيتامين "C"، كما أنه معروف بقدرته على السيطرة على ضغط الدم وتحسين الأداء الرياضي ومقاومة الالتهاب، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، ودعم صحة الدماغ، بالإضافة إلى الوقاية من السرطان.

ويرتبط تناول البنجر مع بعض الأضرار مثل: تحول لون البول او البراز إلى اللون الأحمر او الوردي، يسبب حصوات الكلى من نوع أكسالات لبعض الأشخاص، وقد يسبب عصير البنجر متلازمة الكولون العصبي الناتج عن اضطراب المعدة.