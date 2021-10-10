"حبة تحت اللسان"...طبيب روسي يفند طريقة شائعة لعلاج ارتفاع الضغط

تحدث الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف، على الهواء على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، عن مخاطر تناول حبوب "تحت اللسان" لارتفاع ضغط الدم.

وضم الطبيب الروسي عقار الكابتوبريل إلى قائمة الأدوية الممنوعة.

وقال مياسنيكوف: "لا تخفف الضغط فجأة. لديك أزمة؟ كل "حبوب تحت اللسان" ممنوعة عليك. لا يجب عليك القيام بذلك حتى في سيارة الإسعاف".

وشدد على أن تناول هذه الحبوب يتم فقط في المشفى وتحت إشراف الطبيب.

وتابع، مضيفا عن العواقب المحتملة لذلك: "سيؤدي ذلك إلى انخفاض في ضغط التروية في الأوعيىة التاجية للقلب وفي أوعية الدماغ والكلى، مما يتسبب بنوبة قلبية وسكتة دماغية وفشل كلوي حاد".

وأشار إلى تجنب تناول الملح والقيام بأي نشاط بدني والابتعاد عن الضغوط النفسية، واتباع علاج مناسب.