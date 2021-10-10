لوكاشينكو يركب دراجة نارية ويتفقد الحقول... فيديو

ونشرت قناة "بول بيرفوفو" القريبة من الخدمة الصحفية لرئيس الدولة اليوم الأحد الفيديو.

وقالت القناة: "عطلة نهاية الأسبوع: حصاد وبذر وطرق وحالة مزاجية في الريف - كل شيء تحت السيطرة. ونعم، أولاً على دراجة نارية".

في الفيديو، يركب لوكاشينكو أولاً دراجة نارية على طول طريق الغابة، ربما مع ابنه الأصغر نيكولاي. ثم يقوم بفحص الحقل المزروع، ثم - الحقل الذي لم يتم حصاده بعد. بعد ذلك، يتحدث رئيس بيلاروسيا إلى النساء المسنات في مقبرة القرية، ويتمنى لهن الصحة في نهاية الحديث.