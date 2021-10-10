مشروب شعبي يخفف أعراض التهاب المفاصل ويسهم في إنقاص الوزن

يعتبر التهاب المفاصل من أمراض المناعة الذاتية التي تسبب إزعاجا كبيرا وألمًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون منها، كما يعانون من صعوبة في أداء المهام الأساسية للجسم.

وبينت الدراسات الحديثة أن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات أو مضادات للأكسدة تساعد في تقليل التهاب المفاصل، وذكر موقع "إيزفيستيا" أن الشاي الأخضر هو من أهم المشروبات التي تعالج التهاب المفاصل.

ويحتوي الشاي الأخضر على مادة "البوليفينول" ومضادات الأكسدة التي تعمل على إبطاء معدل تلف الغضاريف، والتخفيف من حدة الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل، بالإضافة إلى تحسين الأعراض الناتجة عن الالتهاب، كما أن الشاي الأخضر له دور فعال في إنقاص الوزن الذي يساعد في تخفيف ضغط وزن الجسم على المفاصل مما يعزز من صحتها، وتشير الدراسات أن الشاي الأخضر يساعد في الحفاظ على صحة الغضاريف والعظام.

ويتطور التهاب المفاصل عند النساء بعد سن الأربعين، حيث يبلى الغضروف، وتحتك العظام بعضها ببعض مما يسبب آلاما شديدة وتشوها في شكل المفصل، وينصح الخبراء بتجنب تناول الكربوهيدرات المكررة التي تثير ردود فعل التهابية لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، كما ينصحون بضرورة الالتزام بنظام غذائي صحي وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول.

ولا ينصح المرضى الذين يعانون من أشكال مختلفة من التهاب المفاصل بتناول المشروبات الغازية والقهوة المنكهة وعصائر الفاكهة والشاي المحلى، وذلك بسبب الكمية العالية من السكريات المصنعة في هذه المشروبات، كما أنه من المهم تجنب تناول الكثير من الدهون المشبعة.