المكسرات رقم 1 لصحة الإنسان موطنها الأصلي بلاد الشام

يؤكد خبراء التغذية أن وجبات المكسرات من الوجبات المثالية جدا لصحة الإنسان وأنها "الحل والبديل الأمثل" لجميع أنواع الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس والمغلفة أو المعجنات وغيرها، حيث تقدم فوائد كبيرة من دون وجود مخاطر صحية تتعلق بالمواد المصنعة أو ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

ونشرت مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية مقالا تحت عنوان "المكسرات رقم 1 بحسب الخبراء"، أشارت فيه إلى أنه على الرغم من وجود فوائد عامة لجميع المكسرات الطبيعية، إلا أنه من الضروري تحديد النوع الأفضل منها من أجل تضمينه بكميات اكبر في الوجبات الغذائية.

واستشارت المجلة الأمريكية الشهيرة، الخبيرة المتخصصة في مجال التغذية والرئيسة التنفيذية لمجموعة "NY Nutrition Group" الغذائية، الدكتورة ليزا موسكوفيتز، التي نوهت إلى وجود صنف من المكسرات يعتبر أفضل بكثير من باقي الأصناف بسبب احتوائه على 9 أحماض أمينية.

وبحسب الخبيرة الأمريكية موسكوفيتز، فإنه على الرغم من إمكانية تضمين جميع أنواع المكسرات في نظامنا الغذائي، إلا أنه "إذا كان هناك نوع يجب عليك شراؤه بكميات كبيرة، فهو الفستق الحلبي، بسبب قيمته الغذائية الهائلة".

الجدير بالذكر أن الفستق أو الفستق حلبي(Anacardiaceae) هو نوع نباتي يتبع جنس" البطم" وينتمي إلى "الفصيلة البطمية" موطنه الأصلي بلاد الشام وآسيا الوسطى.

ونوهت الخبيرة إلى أن هذا الصنف هو "مصدر كامل للبروتين وجميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، وهو مصدر ممتاز للدهون الأحادية غير المشبعة المضادة للالتهابات، والألياف الصحية المعوية".

وأشارت الخبيرة إلى أن الفستق الحلبي يحتوي أيضا على المغذيات الدقيقة الأساسية لجسم الإنسان بما في ذلك "فيتامينات ب"، والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم، و"الفستق الحلبي قد يكون بديلا عن جميع المكملات الغذائية"، مبينة أن قائمة "الفوائد الإيجابية للفستق الحلبي على صحة جسمك لا تنتهي عند هذا الحد".

فوائد مذهلة لكن يحذر على مرضى الضغط المرتفع

وبدوره، أشار موقع " webteb" المتخصص بأخبار الصحة، إلى وجود عدة فوائد لتناول الفستق الحلبي على صحة الإنسان، منها وجود كمية كبيرة من مضادات الأكسدة تؤثر على شيخوخة الخلايا، واحتوائه على كبية كبيرة من البروتينات، ويساعد على تخفيض الوزن، ويعزز صحة بكتيريا الأمعاء المفيدة، كما تلعب هذه المكسرات دورا مهما بتخفيض الكولسترول وضغط الدم وتنظيم مستويات السكر في الجسم، وتحسين صحة العيون، مع ضرورة تناوله بكميات معتدلة لأن الكميات الكبيرة (خصوصا الفستق الحلبي المملح) تسبب الإمساك وترفع ضغط الدم.

