ألمانيا تتأهل لكأس العالم بعد الفوز 4-صفر على مقدونيا الشمالية.. فيديو

تأهلت ألمانيا إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم بعد الفوز 4-صفر على مقدونيا الشمالية، لتضمن صدارة المجموعة العاشرة قبل جولتين من النهاية اليوم الاثنين.

وسجل تيمو فيرنر هدفين في الشوط الثاني، كما هز كاي هافرتس وجمال موسيالا الشباك ليصل رصيد ألمانيا إلى 21 نقطة، بينما تأتي رومانيا في المركز الثاني ولها 13 نقطة قبل آخر مباراتين.

وتتأهل المنتخبات المتصدرة للمجموعات إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام المقبل.

ويأتي نجاح ألمانيا في التأهل بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2018، ودور الستة عشر في بطولة أوروبا 2020 هذا العام.