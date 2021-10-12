تسجيل حادثة طعن داخل مدرسة بنات في السعودية

سجلت أحدى مدارس السعودية للبنات حادثة طعن تعرضت لها طالبة في المرحلة الثانوية على يد زميلتها.

وفتح مركز شرطة النزهة في مدينة جدة السعودية التحقيق في الحادثة ، بعد ورود بلاغ من "المدرسة الخمسون" يفيد باستخدام فتاة مشرطا في شجار مع زميلة لها.

وعمدت الطالبة إلى إصابة زميلتها بجرح قطعي استدعى نقلها للمستشفى لعلاجها فيما جرى إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت بالتحقيق على الفور، وفقا لصحيفة "عكاظ".

وتقع المدرسة في حي النزهة شمالي جدة ولا يزال التحقيق جاريا من الأجهزة الأمنية، فيما أكد المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري أن الطالبة المعتدية بالمشرط قد تواجه عقوبة تعزيرية بالسجن، وذلك وفق تقدير القاضي الذي ينظر في القضية بالرجوع إلى أحداثها وسماع الطرفين وسماع الشهود، وبذلك تخضع لظروف جلسة القاضي وما يراه كرادع تعزيري.