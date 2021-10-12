السعودية تكشف حقيقة العثور على أسد طليق في شوارع الخبر

كشفت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، حقيقة العثور على أسد طليق في أحد شوارع مدينة الخبر.

ونشر المركز الوطني السعودي لتنمية الحياة الفطرية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أنه نجح في السيطرة على أسد طليق في أحد شوارع مدينة الخبر، فور تلقيه إخطارا بوجوده في المدينة.

سيطر #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية على أسد طليق في مدينة الخبر بعد تلقيه بلاغًا عن وجود الكائن في أحد الشوارع، حيث تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري، وتمت السيطرة دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الكائن. pic.twitter.com/4CFgHqwpLJ — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) October 12, 2021

وأوضح المركز الوطني إنه نجح في التعامل مع الأسد والسيطرة عليه وتخديره، وهو ما مهد الطريق إلى نقله إلى أحد مراكز الإيواء، تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطرين وذلك دون وقوع أي أضرار على السكان أو على الأسد نفسه.

وكان نشطاء ومتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو لأسد، وهو يتجول، طليقا، في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الخبر السعودية.

يشار إلى أن المركز الوطني السعودي قد أرفق بتغريدته صورة للأسد وهو يتجول، حرا طليقا، في أحد الشوارع، فيما نشر صورة أخرى له من داخل قفص حديدي بعد السيطرة عليه.

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