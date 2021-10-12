نشاط معصم اليد يربط بين النوم وأمراض الدماغ في دراسة جديدة

يربط الكثير من العلماء بين جودة النوم وصحة الدماغ، حيث يوفر النوم فرصة رائعة للجسيم لأخذ استراحة حقيقية توفر الكثير من الطاقة لأهم الأعضاء في جسم الإنسان، على رأسها الدماغ، لكن الخلل في نظام النوم قد يكون مرتبطا بالأمراض النفسية بشكل عام.

ويؤكد العلماء أن مشاكل النوم هي أعراض وعوامل خطيرة جدا، يمكن حلها، ومرتبطة بشكل وثيق بالصحة النفسية والعقلية وبأمراض الدماغ.

وقام فريق من العلماء من جامعة تورنتو ومركز الإدمان والصحة العقلية (CAMH)، بتتبع بيانات نبضية في المعصم من أجل رصد صحة النوم وربطها بالصحة العقلية ، حيث كشف عن نتائج مذهلة.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "PLOS Medicine" العلمية، ترتبط المقاييس المستخدمة لأنماط النوم وكفاءة النوم بتشخيص مستمر مدى الحياة للأمراض العقلية، حيث استخدمت الدراسة الجديدة بيانات مقياس سرعة المعصم لتتبع النوم.

جمع الباحثون بيانات أكثر من 89 ألف مشترك في دراسة البنك الحيوي في بريطانيا والذين ارتدوا مقاييس التسارع على معصمهم لمدة 7 أيام بين عامي 2013 و2015.

واستخدمت مقاييس التسارع لتوليد بيانات موضوعية عن توقيت النوم ومدته وكفاءته وتقلبه، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.

وكانت البيانات المتعلقة بالتشخيصات النفسية، من بينها اضطرابات طيف الفصام والاضطراب ثنائي القطب والاضطراب الاكتئابي واضطرابات القلق، بالإضافة إلى المعلومات الصحية والديموغرافية والاجتماعية الأخرى متاحة لجميع المشاركين الذين تراوحت أعمارهم بين 43 و 79 عامًا وكانوا 56% من الإناث.

© Photo / pixabay/Bru-nO مكمل غذائي يمنع شيخوخة العين ويعزز الشبكية تؤكده الدراسات دراسات: عادات النوم تسبب السكتة الدماغية الناتجة عن "المادة البيضاء"

ملاحظات هامة جدا رصدها العلماء عن العلاقة بين النوم والدماغ

وجد الباحثون، في ختام الدراسة التي نشرت نتائجها اليوم، اتجاهات مدهشة عندما فحصوا الارتباط بين اضطرابات النوم والتشخيصات النفسية للمرضى.

ولاحظ الباحثون أن مقاييس جودة النوم، مثل كفاءة النوم، كانت أكثر تأثراً بالتشخيص النفسي بشكل عام من مقاييس مدة النوم. كما لوحظ أكبر تأثير من حيث الحجم في العلاقة بين كفاءة النوم واضطراب الاكتئاب الشديد.

يقول المؤلفون: "تقدم النتائج التي توصلنا إليها صورة سريرية غنية للطرق التي يمكن من خلالها تعطيل النوم لدى الأفراد المصابين بأمراض عقلية مدى الحياة".

ويضيف المؤلفون: "يعرض هذا العمل قوة الأجهزة القابلة للارتداء لتوفير معلومات دقيقة حول كيفية اضطراب النوم في الأمراض العقلية" وكيفية معالجة هذه المشكلات مستقبلا من خلال التتبع والمراقبة.

اقرأ أيضا: 5 أعراض مبكرة تنذر بضرورة علاج "مرض لا مفر منه"