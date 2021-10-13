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    لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو بقميص المنتخب البرتغالي في مباراة أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022

    رونالدو عن "الهاتريك" أمام لوكسمبورغ: هذا الأمر في حمضي النووي

    © AFP 2021 / CARLOS COSTA
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    سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة 58 في مسيرته، ليقود البرتغال للفوز 5-صفر على لوكسمبورغ في المجموعة الأولى الأوروبية، بتصفيات كأس العالم لكرة القدم، يوم الثلاثاء.

    وهذه الثلاثية تعني أن رونالدو أصبح أول رجل يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة العاشرة في مسيرته الدولية، ورفع رصيده إلى 115 هدفا في 182 مباراة دولية، ليواصل تعزيز تصدره لقائمة الهدافين.

    وفي هذا الصدد، قال رونالدو عبر حسابه بموقع إنستغرام، "انتصار آخر، خطوة أخرى نحو هدفنا، ليلة تاريخية أخرى دفاعا عن ألواننا".

    وأضاف صاروخ ماديرا، "يصبح كل شيء أسهل عندما نلعب على ملعبنا ووسط جماهيرنا التي تدعمنا من اللحظة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة".

    وتابع كريستيانو رونالدو، "لقد وعدت أنني سأبحث دائما عن المزيد والمزيد، هذا الأمر موجود في حمضي النووي وفي حمضنا النووي، فنحن لا نشعر بالرضا أبدا، ولا تخذلنا أذرعنا أبدا، وسنقاتل دائما من أجل كل ما يمكننا تحقيقه".

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