حرقة المعدة قد تكون عارضا لأمراض خطيرة في هذه الحالة

تحدث حرقة المعدة، أو ما يسمى بـ"الحموضة المعوية" بسبب ارتفاع محتويات المعدة بالحمض بعد ارتجاعه من المريء، وقد تشير إلى أمراض خطيرة، قامت اختصاصية بأمراض الجهاز الهضمي بالحديث عنها.

تحدثت الطبيبة الروسية، إيرينا بيريزنايا، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" عن الأسباب والأمراض المحتملة من الحموضة المعوية.

وفقًا للخبيرة، لا تكون الحموضة المعوية دائمًا نتيجة للمرض، فقد تظهر بسبب الإفراط في تناول الطعام والحركات المفاجئة والمجهود البدني الكبير. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تحدث بسبب عدم تحمل بعض الأطعمة، وهي رد فعل تحسسي.

وتضيف: "مع حدوث حرقة واحدة، يجب تحليل النظام الغذائي اليومي، أما إذا تكررت عدة مرات فيجب استشارة طبيب".

وقالت: "يمكن أن تكون الحرقة المعدية المتكررة عارضا لأضرار تخص المعدة والاثني عشر والبنكرياس أو تطورا في التهاب البنكرياس".

خلصت بيريزنايا إلى أن الإدارة الذاتية لأدوية الحموضة المعوية مسموح بها فقط إذا حدثت مرة واحدة.