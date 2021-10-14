يهود من طائفة "الحريديم" يعتدون بالضرب على أحد أفرادها بعد القبض عليه متلسبا يحاول شراء هاتف...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لعدد من أفراد طائفة "الحريديم" اليهودية وهم يعتدون بالضرب على أحد أفراد الطائفة.

ويظهر الفيديو قيام أحد الأشخاص من الطائفة "المتشددة" بضرب أحد أفرادها وهو يحاول شراء هاتف محمول، الأمر الذي تحرمه الطائفة.

هذا وتمنع الطائفة بشكل كلي أفرادها من اقتناء التكنولوجيا وتحرمه.

#شاهد..

أفراد من طائفة #الحريديم اليهودية تعتدي على أحد أتباعها لشرائه هاتف ناقل في مدينة #القدس... يذكر أن الطائفة تحرم على نفسها كل أنواع التكنولوجيا الحديثة. pic.twitter.com/3GtEtPMwUY — عربي بوست (@arabic_post) October 14, 2021

وليست الهواتف الذكية وحدها التي تلقى معارضة من طرف هذه الطائفة، بل إن أجهزة التلفاز كانت محرمة أيضاً، ويقول كبار الحاخامات إن هذه الهواتف تشكل خطراً أكبر من أجهزة التلفاز، لأنه "يمكن إخفاؤها في الجيب ولا يمكن تصور مدى الخطر الذي تلحقه بالمجتمع الحريدي"، على حد تعبيرهم، بحسب ما نقل موقع "عربي بوست".