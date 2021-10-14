خبير يقدم نصيحة للتخلص من إرهاق الرحلات الجوية

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل السفر الطويل في الرحلات الجوية حيث يشعرون بنوع من التعب بعد هذا النوع من الرحلات.

ولتفادي هذا الشعور قدم خبير السفر جوناثان ليري، نصيحة من أجل استعادة الصحة بعد رحلة جوية طويلة.

وأوضح ليري، قائلا: "الحقيقة هي أنه أثناء الرحلة، يفقد الشخص المغنيسيوم. لذلك، أنصح المسافرين بتناول المغنيسيوم غليسينات بعد الهبوط. فهو يساعد على الاسترخاء وتخفيف التوتر والهدوء، بغض النظر عن المنطقة الزمنية التي تتواجد فيها".

وأضاف الخبير أنه بالإضافة إلى الحبوب يمكنك تناول الأطعمة الغنية بهذه المادة. وعلى سبيل المثال، منتجات الألبان والحبوب الكاملة والفول والأسماك.

ووافق خبير النوم ديف جيبسون، على أن البروبيوتيك يمكن أن يساعد في تقليل آثار اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، حيث قال إن هناك حاجة إلى "العناصر الغذائية مثل التربتوفان والمغنيسيوم وفيتامين د".