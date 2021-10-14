الكابتن كيرك من محارب بين النجوم إلى أطراف خط "كارمان" بعمر الـ90... فيديو

اختتم الممثل الكندي الشهير، ويليام شاتنر، الحائز على عدة جوائز نوبل، مسيرته بتجربة فريدة جدا قام بها سابقا فقط في أفلام "الخيال العلمي"، لكنه اليوم طبقها على أرض الواقع، ليكون أكبر معمر في العالم يصل إلى الفضاء.

أصبح ويليام شاتنر، بطل فيلم "Star Trek"، المعروف بلقبه الشهير (الكابتن جيمس كيرك)، أول معمر يصعد إلى الفضاء بسن الـ90 عاما، بعد أن خاض أعنف المعارك في فضاء الخيال العلمي في سلسلة أفلامه الشهيرة.

وخاض شانتر تجربة حقيقية بالصعود إلى الفضاء على متن سفينة صاروخية يقودها الملياردير جيف بيزوس، في تجربة تحمل اسم "Blue Origin".

وكان شاتنر واحدا من أربعة ركاب قاموا برحلة مدتها 10 دقائق و17 ثانية فقط إلى حافة الفضاء على متن المركبة الفضائية "نيو شيبارد" البيضاء التي يبلغ طولها 18.3 مترا، والتي أقلعت من موقع إطلاق في منطقة بلو أوريجين على بعد حوالي 32 كيلومترا خارج بلدة فان هورن الريفية غربي تكساس، بحسب "رويترز".

وعادت كبسولة الطاقم وحطت رحالها محمولة على المظلات في صحراء تكساس بعد أن نفذت رحلة شبه مدارية حول الأرض.

وبعد تصاعد أعمدة الدخان من مكان الهبوط، خرج شاتنر بحذر من الكبسولة حيث احتفل مع باقي الفريق بنجاح رحلتهم.

وقطع الفريق حوالي 65.8 ميلاً (106 كيلومترات) فوق سطح الأرض، وخاضوا تجربة انعدام الجاذبية، حيث وصولوا إلى أعلى حدود الفضاء المعترف بها دولياً والمعروفة باسم خط "كرمان"، على بعد حوالي 62 ميلا (100 كم) فوق الأرض.

الجدير بالذكر أن هذه الرحلة هي الثانية التي تنفذها شركة "Blue Origin"، حيث خاض بيزوس مع فريق آخر أول تجربة له في يوليو /حزيران الماضي.