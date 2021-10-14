فيروز تقيل إعلاميين جزائريين بأغنية وجدل كبير حول الأسباب

تسببت أغنية للمغنية اللبنانية الشهيرة، الأيقونة فيروز، أو كما يطلق عليها الكثيرون "جارة القمر"، بإقالة عدد من الإعلاميين الجزائريين، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في البلاد.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن سبب الإقالة يتعلق بإحدى أغنيات فيروز الشهيرة التي قيل إنها "تمجد الديانة المسيحية"، وهي عبارة عن ترنيمة ميلادية شهيرة جدا لفيروز ورد فيها عبارة "يا يسوع".

وبحسب "dw" فإن التحقيق الذي لا يزال مستمرا أفضى إلى أن عبارة "يا يسوع" الواردة في الأغنية "تحمل معاني الألوهية وطلب الرحمة من المسيح وتعدّ إشادة بتعاليم الديانة المسيحية على منبر الإذاعة".

بسبب أغنية لـ #فيروز..معاقبة 4 إعلاميين جزائريين، بطرد اثنين وإحالة اثنين إلى التحقيق، بعد أغنية "يا يسوع" واعتبارها نشاطاً تبشيرياً#الجزائر #حول_العالم pic.twitter.com/zMg33XFmhC — 24.ae | منوعات (@24Entertain) October 13, 2021

وتداول مغردون على "تويتر" عريضة قيل إنها "التي كانت سبب إقالة الإعلاميين"، ومنهم مدير إذاعة قسنطينة الجهوية، مراد بوكرزازة.

وبحسب المنشورات أتى قرار الإقالة "لأن القناة كانت تبث الترانيم الممجدة للمسيحية منذ زمن طويل ولا أحد اتخذ إجراء ضدها، والذين قاموا بهذه الإجراءات هم المحامين :لحسن تواتي، بورنان حسنة، ابراهيم بوترعة، عادل اسماعيل، زواوي محمد و شوقي طالبي".

هذه هي العريضة التي كانت سبب إقالة مدير إذاعه قسنطينة الجهوية مراد بوكرزازة،لأن القناة كانت تبث الترانيم الممجدة للمسيحية منذ زمن طويل ولا أحد اتخذ أجراءا ضدها،، الذين قاموا بهذه الإجراءات هم المحامين :لحسن تواتي، بورنان حسنة، ابراهيم بوترعة، عادل اسماعيل،زواوي محمد و شوقي طالبي. pic.twitter.com/z4UGShQMJf — Momo chawki (@Momochawki2) October 13, 2021

وأثار القرار جدلا بين المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن القرار هو مجرد "تصفية حسابات"، وغرد حساب على تويتر قائلا: "المشكل أن يوم إذاعة هذه الترانيم المسيحية للسيدة فيروز، كان مدير المحطة مراد بوكرزازة في مهمة بالعاصمة السؤال، ماذا عن الأغاني الانجليزية التي تبثها القناة الثالثة بالفرنسية وغيرها من المحطات الإذاعية والتي تحمل أغلبها كلمات سيئة. يظهرلي هذه الإقالة بها رائحة تصفية حسابات".

المشكل أن يوم إذاعة هذه الترانيم المسيحية للسيدة فيروز ،كان مدير المحطة مراد بوكرزازة في مهمة بالعاصمة

السؤال ماذا عن الأغاني الانجليزية التي تبثها القناة الثالثة بالفرنسية و غيرها من المحطات الإذاعية و التي تحمل أغلبها كلمات سيئة .

يظهرلي هذه الإقالة بها رائحة تصفية حسابات 😒 — SABAH (@sabahsidou) October 14, 2021

واعتبر آخرون أن هذا القرار بمثابة "كارثة"، وعلق حساب على "تويتر" متسائلا: "لماذا كل هاته الضجّة بمجرد بث أغنية فيروز؟ ولماذا يعاقب صحفي أفنى 30 سنة في خدمة الصحافة؟ هل نحن الجزائريون نخاف من التنصير؟".

#الجزائر🇩🇿هذه كارثة!

لماذا كل هاته الضجة بمجرد بث أغنية فيروس؟ولماذا يعاقب صحفي أفنى 30سنة في خدمة الصحافة؟هل نحن الجزائريون نخاف من التنصير؟

بينما البريطانيون يقرون بأن دين الإسلام سوف يكون الديانة الأكثر انتشارا حول العالم بحلول 2070.فيوجد 3000مسجد في ألمانيا و1500 في بريطانيا. pic.twitter.com/gQ5TPmzeSf — A. Dorbane (@AbdelDorbane) October 14, 2021

وعبر مثقفون جزائريون عن سخطهم من القرار، ونقل موقع "ultraalgeria"، عن رياض سقني، تعليقه "ألا تحتضن الجزائر كنائس كاثوليكيّة معتمدة من طرف وزارة الشؤون الدينية، بما يشير إلى وجود جالية مسيحيّة بيننا؟ أفليس من حقها أن تحظى هي الأخرى بمادة تنسجم مع خصوصيتها الروحية في منابرنا الإعلامية؟".

رياض سقني: ألا تحتضن الجزائر كنائس كاثوليكيّة معتمدة من طرف وزارة الشّؤون الدّينيّة، بما يشير إلى وجود جالية مسيحيّة بيننا؟ أفليس من حقّها أن تحظى هي الأخرى بمادّة تنسجم مع خصوصيتها الرّوحيّة في منابرنا الإعلاميّة؟https://t.co/AsMnBMnrCf — Ultra Algeria الترا جزائر (@UltraAlgeria) October 14, 2021

الجدير بالذكر أن فيروز لها شعبية واسعة أيضا في الجزائر، وحالها مثل حال محبيها الكثر في العالم العربي، يرافق صوتها قهوة الصباح. وكانت فيروز قد كرمت في الجزائر في العام 2017 بمناسبة اختيارها الشخصية الثقافية العربية للعام.