في حدث يقام للمرة الأولى... "ميشلان" يوزع نجومه على 9 مطاعم روسية... فيديو

وزعت جوائز "ميشلان" على عدد من المطاعم الروسية في حدث يصنف على أنه الأول من نوعه للقائمين على "دليل ميشلان" في روسيا.

حيث شارك في قائمة المطاعم الأكثر موثوقية في العاصمة 69 مطعما، حصل منها سبعة مطاعم على نجمة واحدة فيما حصل مطعمان على نجمتين.

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وقال الطاهي أناتولي كازاكوف، الذي يعمل في مطعم "Selfie" الفائز بنجمة واحدة: "يُعتقد أن نجمة ميشلان واحدة يمكنها زيادة دخل مؤسسة بنسبة 20%، اثنتان - بنسبة 40%. لم يحصل أحد على ثلاث نجوم في موسكو. هذه هي أعلى جائزة، ويقال إن هؤلاء الطهاة "رفعوا مستوى طبخهم إلى مرتبة الفن".

كما وحصل مطعم Twins Garden، على نجمتين ذهبتين وواحدة خضراء، حيث يتم منحها بحسب الموسم والمنتجات المحلية والحد من هدر الطعام، كما حصل المطعم على جائزة أفضل خدمة.

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وحصل مطعم Biology، على نجمة ذهبية واحدة ومثلها خضراء، وكانت الطاهية يكاترينا أليخنا، المرأة الوحيدة من بين الطهاة الحاصلين على نجمة ميشلان في موسكو.

ويعتبر دليل ميشلان الأشهر لتقييم المطاعم وهو دليل الذواقة، فالدليل يقدم أسماء أفضل المطاعم والفنادق حول العالم ويصدر سنويا 27 دليلا تغطي أكثر من 23 بلدا في 3 قارات.

وبحسب تصنيف الدليل فالنجمة الواحدة تعني، المطعم جيد ضمن فئته، و نجمتين فيعني الطهي ممتاز ويستحق العودة إليه، المطبخ من الدرجة الأولى بالمقارنة مع مطاعم أخرى من نوعه، و3 نجوم ميشلان تعني: مطبخ استثنائي، وغالبا ما يكون الطعام في المطاعم التي تتوج بثلاث نجوم غالي الثمن.