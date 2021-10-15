روسيا تصدر قرارا بخصوص منح الجنسية لأطفال الزواج المختلط

وقال سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، في كلمة له أمام المشاركين في المؤتمر الدولي لدعم الروس المقيمين في الخارج:

"تخص إحدى الخطوات التي نريد تحقيقها، جنسية أطفال الزواج المختلط، فنحن على قناعة بأن أطفال الزواج المختلط أينما ولدوا وعاشوا سواء في روسيا أو في الخارج، يجب أن يحصلوا على الجنسية الروسية بصورة أوتوماتيكية وفقا للدستور".

ومنذ أيام، صرحت مسؤولة في وزارة الداخلية الروسية بأن عدد الأجانب الذين قدموا طلبات للحصول على الجنسية الروسية منذ بداية عام 2021 تجاوز 500 ألف شخص.

وبلغ طلب الجنسية الروسية أوجه حتى الآن في عام 2010، عندما نال نحو 500 ألف أجنبي الجنسية الروسية.

وقدم أكثر من 500 ألف أجنبي طلب الجنسية الروسية منذ بداية عام 2021 حتى الآن. ويُتوقع أن تتلقى الداخلية الروسية مزيدا من الطلبات قبل نهاية العام.

وكشفت فالنتينا كازاكوفا، رئيسة دائرة الهجرة بوزارة الداخلية، للصحفيين أن نحو 50 في المئة من الراغبين في نيل الجنسية الروسية يعيشون جنوب شرقي أوكرانيا.