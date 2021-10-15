طبيب روسي يقترح طريقة للحفاظ على عنصر مهم في الجسم

يعد المغنيزيوم ضروريا لتشكيل العظام والأسنان ولوظيفة الأعصاب والعضلات الطبيعية حيث يتركز وجوده في العظام، وتعتمد نسبة وجوده في الدم على طريقة الحصول عليه من النظام الغذائي الصحي.

وينقل موقع "ميديك فوريوم" رأيا عن الدكتور فلاديمير بودخوموتنيكوف، يؤكد فيه أن المغنيزيوم هو خط الدفاع الأساسي للجسم ضد الإجهاد عندما يتم الحصول عليه من مصادره الطبيعية، واستخدام احتياطاته بطريقة صحيحة.

ويوضح الدكتور فلاديمير بودخوموتنيكوف أن المغنيزيوم يساعد على تقليل التهيج المفرط والقلق المستمر والتعب والتشنجات العصبية والنوبات، كما أنه يلعب دورا مهما في انتظام نبضات القلب، وصحة الجهاز العصبي المركزي ومقاومة الأمراض المختلفة.

ويتم الحصول على المغنيزيوم طبيعيا من مصادر متنوعة وهي: المكسرات واللوز المحمص والبندق والكاجو، ومن الشوكولاتة الداكنة التي لا تقل نسبة الكاكاو فيها عن 70%، بالإضافة إلى الأرز البني والقمح والشعير والشوفان والأفوكادو، كما يتم الحصول عليه من البذور مثل: السمسم واليقطين وعباد الشمس.

ويرى بودخوموتنيكوف أن احتياطي المغنيزيوم في الجسم يلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة العضلات والعظام والأعصاب، ويتم الحفاظ عليه من خلال تناول الأطعمة الصحية المناسبة وسلوك النهج الصحيح، واقترح الاختصاصي تحسين امتصاص الجسم للمغنيزيوم من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "B6" مثل أسماك البحر والدواجن والفول.

وتظهر أعراض نقص المغنيزيوم في الجسم عن طريق تشنج العضلات، خلل في الجهاز العصبي المركزي، الغثيان والقيء، الغيبوبة، نقص في هرمون الغدة جارات الدرقية، تشوهات العظام.