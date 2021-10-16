مداهمة مدرسة طيران لتهريب المخدرات من المغرب إلى إسبانيا

ألقى الحرس المدني الإسباني القبض على 40 شخصا، وصادر 4 طائرات كانت العصابة تستخدمها لتهريب المخدرات من المغرب إلى إسبانيا عبر منطقة إشبيلية.

وأشارت صحيفة elcaso الإسبانية، إلى أن الحرس المدني وجد أن العصابة أحدثت مدرسة سرية للتدريب على الطيران. وكشفت التحقيقات أن العصابة تملك مجموعة من الميكانيكيين مسؤولين عن شراء الطائرات المستعملة وقطع الغيار.

وأضافت الصحيفة أن العصابة عملت على تجنيد طيارين في المكسيك، بخبرة طيران قليلة، ليتم تدريبهم في إسبانيا على قيادة الطائرات الخفيفة ذات المقعدين.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أنه خلال عامين من التحقيق، تبين أن أعضاء الشبكة تعرضوا لحادثين جويين على الأقل، الأول يتعلق بطيار مكسيكي توفي في تحطم مروحية في المغرب، وتم فتح تحقيق بشأنه، والثاني من جنسية إسبانية توفي في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال رحلة ليلية أيضا إلى المغرب.

وكشفت التحقيقات أن العصابة تملك 7 طائرات، بينها مروحيتين، إضافة إلى مجموعة من الميكانيكيين، ومدرسة طيران ومدارج طائرات مموهة بين الحقول، كما كانت لديها أماكن خاصة لإخفاء الطائرات، ولتدريب الكلاب.

وفي السياق ذاته، وتحت إشراف القضاء الإسباني، تم إجراء 24 عملية تفتيش في شقق ومنازل مختلف بـمورسيا وطليطلة وكاسيريس وهويلفا، وإشبيلية، حيث تم حجز 120 كيلوغراما من الحشيش، والقبض على زعيم العصابة في كاتاريا بويلفا، مختبئا في فيلا فاخرة.