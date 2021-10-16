تسجيل
18:18 GMT16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    غسل اليدين

    طبيب يعدد 8 خرافات وحقائق حول غسل اليدين

    © Photo / Pixabay
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103899/28/1038992854_0:129:1920:1209_1200x675_80_0_0_d83f43de7cc083a2e7a7b989f6cdd316.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202110161050452282-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D8%AF-8-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86/

    يحافظ غسل اليدين على الصحة ويمنع انتشار حالات عدوى الجهاز التنفسي والإسهال من شخص لآخر، وخاصة فيروس كورونا، ويعتبر غسل اليدين من أفضل الطرق لحماية نفسك وعائلتك.

    وأكد الدكتور سوميت نيحام أن غسل اليدين بانتظام لا يقل أهمية عن تناول الطعام، وأن هناك العديد من الخرافات حول غسل اليدين والتي يجب معرفتها من أجل تعزيز الصحة، كما نشر موقع "أونلي ماي هيلث".

    الخوف
    © CC0 / pixabay
    طبيب يكشف عن فائدة للصراخ والخوف أثناء أفلام الرعب
    ويعتقد بعض الناس أن ارتداء القفازات هو أكثر صحة من غسل اليدين، ولكن تحتوي القفازات على بكتيريا عالقة بها والتي يمكن أن تصيب الآخر، ويرى الخبراء أن ارتداء القفازات هو أقل أمانا من الأيدي المباشرة بسبب احتوائها على الكثير من الغبار والبكتيريا والفيروسات التي تتكاثر لدى الاتصال مع الآخرين، ولذلك يعتبر غسل اليدين بالصابون خيارا أكثر موثوقية.

    بدأ الناس باستخدام الماء الساخن عند الاستحمام وغسيل اليدين وللشرب أيضا، اعتقادا منهم بفعالية أكبر للماء الساخن من الماء العادي، ولكن الحقيقة أنه لا يهم مدى سخونة الماء حين تقوم بوضع الصابون على اليدين، وأكد الخبراء أن الماء المغلي لوحده قادر على إزالة الجراثيم من الجسم ولكنه يسبب الحروق.

    اعتقد الكثير أن مجففات الأيدي هي طريقة صحية لتجفيف الأيدي، وبدأوا باستخدامها على نطاق واسع في المطاعم والمنازل، ولكن هذه خرافة لأن منفاخ الهواء يقوم بإلقاء الهواء الذي يحتوي على بكتيريا تلتصق بالأيدي الرطبة المكان المثالي لنمو البكتيريا، ولذلك ينصح الخبراء باستخدام مناشف اليد التي يمكن غسلها بالمنظفات المضادة للبكتيريا، كما يمكن استخدام المناشف الورقية التي يمكن التخلص منها بعد الاستخدام.

    وينصح الخبراء بتجفيف الأيدي بعد غسلها حيث أن الجراثيم تنتقل وتتكاثر بسهولة على الأسطح كما أنها تسبب العديد من الأمراض، وتمنع مطهرات اليد الفيروس والعدوى البكتيرية من التأثير على الجسم ولكن توجد أماكن لا يتم تطهيرها بشكل صحيح مما يؤدي إلى احتمال انتقال بالعدوى، ولذلك فإن غسل اليدين بالصابون هو دائما خيار أفضل وأكثر صحة، وخاصة أن الإفراط في استخدام المعقمات يسبب العديد من المشاكل الجلدية.

    ويوضح الخبراء أنه على الرغم من احتواء الصابون المضاد للبكتيريا على تركيز أكبر من العوامل المضادة للبكتيريا والتي قد تكون أكثر فعالية، ولكن أي نوع صابون يفيد في قتل البكتيريا والفيروسات، كما يسبب الصابون المضاد للبكتيريا الجفاف ومشاكل الجلد إذا تم استخدامها بشكل مفرط، وينصح الخبراء بتطبيق الصابون بشكل صحيح وفركه جيدا بين الأصابع لمدة 20 ثانية للوقاية من الأمراض والالتهابات.

     ويشيع بعضهم أنه لا يجب غسل اليدين إلا بعد استخدام الحمام أو بعد تناول الطعام، ولكن ما لا يدركه الناس أنه من المهم غسل اليدين على فترات منتظمة ومستمرة لمنع أي نوع من أنواع العدوى الفيروسية أو المرض، وينصح الخبراء بغسل اليدين كل 30 دقيقة إلى ساعة واحدة لمنع نمو البكتيريا.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

    انظر أيضا:

    طبيبة تعدد أطعمة تساعد على تحسين البصر... منها ما يحتوي على فيتامين "أ"
    طبيب روسي يتحدث عن عواقب خطيرة لتناول فيتامين شعبي
    خبير يحذر من تناول "فيتامين سي" مع "فيتامين ب12"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    وصول أمل كلوني إلى العرض الأول لفيلم ذا تندر بار (The Tender Bar) خلال مهرجان لندن السينمائي (2021 BFI) في لندن، إنجلترا 10 أكتوبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نيام
    تصبحون على خير يا رافضي التطعيم
    إنفوجرافيك... انتخابات البرلمان العراقي.. ظهور شجاع للمرأة
    انتخابات البرلمان العراقي... ظهور شجاع للمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك