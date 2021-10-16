بعد هدفه في واتفورد... كلوب مشيدا بمحمد صلاح: أفضل لاعب في العالم حاليا.. فيديو

أشاد المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، اليوم السبت، باللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، بعد هدفه في شباك واتفورد، اليوم، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة، أشاد كلوب من خلالها بمحمد صلاح، مؤكدا أنه الأفضل في الوقت الحالي، وبانه يقدم أداء هائلا، فهو على القمة، الآن، كونه لاعبا كبيرا جدا.

Jürgen Klopp hailed the brilliance of @MoSalah following his stunning goal in our 5-0 victory away at Watford 👇 — Liverpool FC (@LFC) October 16, 2021

وذكر المدرب الألماني أنه لن يتحدث عن رونالدو أو ميسي، ولكن لا يوجد أفضل من محمد صلاح، في الوقت الراهن، وهذا واضح.

ويشار إلى أن فريق ليفربول الإنجليزي قد تغلب على نظيره واتفورد، مساء اليوم السبت، بخماسية نظيفة، اعتلى بها صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" للموسم الجاري 2021-2022، حيث سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر.

وبتلك النتيجة، تمكن ليفربول من نجاحه المتواصل، دون أي هزيمة، لصبح الفريق الوحيد الذي نجح في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، حيث تصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، من خلال 5 مباريات والتعادل في 3 مرات.