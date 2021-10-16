خبيرة تغذية تعدد فوائد تجعل من البيض غذاء مثاليا... منها الفيتامينات

تحتوي البيضة على القليل من السعرات الحرارية وعلى الكثير من العناصر الغذائية التي توجد في العديد من الأطعمة الغذائية.

تحدثت خبيرة التغذية السريرية، سريماثي فينكاترمان، إلى موقع "أونلي ماي هيلث" عن الفوائد الصحية التي يقدمها البيض للجسم.

وذكرت فينكاترمان أن البيض غني بالمغذيات المفيدة فبيضة مسلوقة واحدة تحتوي على78 سعرة حرارية، و6 غ بروتين، 5 غ دهون صحية، بالإضافة إلى فيتامين "A"، فيتامين "B2"، فيتامين "B5" فيتامين "B12"، حمض الفوليك، الفوسفور والسيلينيوم، كما يحتوي البيض على جميع الأحماض الأمينية التسعة التي تساعد الجسم على الاستفادة الكاملة من هذه المغذيات الكبيرة، ويعتبر البيض منخفض السعرات الحرارية من ناحية وغني بالمواد الغذائية من ناحية أخرى.

ويعتبر البيض غذاء مناسبا لجميع الفئات العمرية وخاصة لكبار السن الذين يبدأون في فقدان كتلة العضلات، ويساعدهم البيض في حل هذه المشكلة لغناه بالبروتين، كما أنه سهل الهضم، ويعتبر خبراء التغذية أن البيض هو مادة مثالية لفقدان الوزن بسبب غناه بالبروتين والمغذيات التي تعطي شعورا لمدة بالشبع.

وذكر خبراء التغذية أن البيض يحتوي على 100 ميلي غرام من مادة الكولين المهمة لبناء أغشية الخلايا، كما أنه يحتوي على اللوتين والزياكسانثين، مضادا الأكسدة المهمان اللذان يعملان على تحسين صحة العيون ويساعدان في تقليل مخاطر الإصابة بإعتام عدسة العين وتنكس العضلات، والتي تعد من أكثر اضطرابات العين شيوعا.

وأكدت خبيرة التغذية أن ما يجعل البيض مميزا هو أنه متعدد الاستخدامات ويمكن دمجه في العديد من الأطباق، ويمكن سلقه ورش القليل من الملح والفلفل عليه ليعتبر بذلك من الوجبات الخفيفة والمغذية، كما يمكن خفقه وصنعه على شكل عجة، ويمكن صنع سلطة البيض بإضافة الكثير من الخضروات إليه.