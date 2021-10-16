ظهور مخلوقات غريبة ثلاثية العيون من "عصور ما قبل التاريخ" في صحراء أمريكية... صور وفيديو

شهدت ولاية أريزونا الأمريكية ظاهرة غريبة جدا بعد ظهور المئات من المخلوقات الغريبة التي تشبه مخلوقات عصور ما قبل التاريخ، حيث فقست بيوضها في بحيرة صنعتها مياه الأمطار في منطقة صحراوية.

وبحسب المسؤولين عن أحد النصب التذكارية القريبة، الذين رصدوا هذه الظاهرة الفريدة، فقد ظهرت المئات من هذه المخلوقات الغريبة بعد رياح وأمطار موسمية في المنطقة.

مخلوق ثلاثي العيون تخفى لعقود

وقالت مسؤولة الترجمة الفورية في نصب "ووباتكي" الوطني في أمريكا لورين كارتر، في تصريحات أدلت بها لمجلة "Live Science" العلمية الشهيرة ، إن هذه المخلوقات بحجم الشرغوف، "تبدو مثل سلطعون حدوة حصان صغير بثلاث عيون".

وبحسب جامعة "سنترال ميشيغان"، إن هذه المخلوقات الفريدة التي حيرت البعض، يطلق عليها اسم "Triops"، ويمكن أن تبقى بيوضها في حالة ثبات لعقود في الصحراء حتى تهطل الأمطار الكافية لإنشاء بحيرات توفر ملاذا جيدا وملائما لها لتفقس صغارها وتضع بيوضها للأجيال القادمة.

"روبيان ديناصورات"... اسم كبير لمخلوق صغير

ونوهت المجلة العلمية في مقالها الذي نشرته عن الحادثة بعنوان "ظهور مئات من روبيان ديناصورات ثلاثية العيون بعد الرياح الموسمية في ولاية أريزونا"، إن ظهور هذه المخلوقات غير شائع، لدرجة أنه عندما أبلغ السائحون عن رؤيتهم في بحيرة مؤقتة مليئة بالمطر داخل ساحة مخصصة للاحتفالات في منطقة النصب التذكاري، لم يعلم الموظفون ما هذه المخلوقات ووقعوا بحيرة من أمرهم حول ما يجب القيام به.

ويأخذ شكل هذه المخلوقات التي يطلق عليها علميا اسم (dinosaur shrimp) أي روبيان الديناصورات، الهيكل الدائري المحاط بترس صغير.

Triops "dinosaur" shrimp: Hundreds of these little guys have just emerged in Arizona after a recent monsoon - they can stay dormant for decades, waiting for water. pic.twitter.com/dpaag2XkvQ — OlgaKnight (@inanotherw) October 11, 2021

قالت كارتر: "بعد هطول أمطار موسمية في أواخر يوليو / تموز الماضي، علمنا أن هناك ماء في ملعب الكرة، لكننا لم نتوقع أي شيء يعيش فيه... ثم جاء زائر وقال: مرحبا، لديكم ضفادع صغيرة في ملعب كرة القدم الخاص بكم".

🦕🍤DINOSAUR SHRIMP: Hundreds of "Triops" appear in a small temporary pond after the recent Arizona monsoons. The crustacean has 3 eyes. pic.twitter.com/j3eRYcmWV3 — 🇺🇸WRN (WE R NEWS)🇺🇸 (@WhiteRabbitNew2) October 13, 2021

حياة غريبة لمخلوق عجيب

وتابعت كارتر: "مسكتها بيدي ونظرت إليها وقلت: "ما هذا؟ لم يكن لدي أي فكرة، لكن ظهر لاحقا على أنه مخلوق أليف من نوع "Triops" ثم كان علي البحث عنها".

يمكن أن تعيش هذه المخلوقات إلى نحو 90 يوما، حيث تلتهمها الطيور المحلية بشكل سريع كما حدث في البركة الضحلة المكتشفة.

وعادة ما يتزاوج ثلاثي العيون هذا عن طريق التكاثر بين الإناث والذكور، ولكن في أوقات الندرة، يكون لديها وسائل أخرى؛ حيث تتمتع هذه القشريات بميزة فريدة جدا، فهي خنثى أيضا عند الندرة، مما يعني أن لديها أعضاء جنسية من الذكور والإناث على حد سواء، وتستطيع القيام بالتوالد العذري، مما يعني أن الإناث يمكن أن تنتج نسلًا من بيض غير مخصب.