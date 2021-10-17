انتفاضة ميلان المذهلة تقوده لصدارة الدوري الإيطالي بالفوز على فيرونا

انتفض ميلان في الشوط الثاني ليقلب تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على ضيفه فيرونا باستاد سان سيرو يوم السبت، واعتلاء صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى فيرونا الشوط الأول متقدما بثنائية جيانلوكي كابراري وأنطونين باراك من ركلة جزاء، لكن أوليفييه جيرو قلص الفارق بضربة رأس في الدقيقة 59.

وقلب ميلان المباراة لصالحه في غضون دقيقتين، حيث أدرك فرانك كيسي التعادل من ركلة جزاء وهز كوراي جونتر شباكه بالخطأ عندما كان يحاول إبعاد الكرة.

وعاد زلاتان إبراهيموفيتش للمشاركة مع ميلان في آخر 13 دقيقة، بعد غيابه أكثر من شهر للإصابة.

ويتصدر ميلان المسابقة برصيد 22 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على نابولي الذي يواجه تورينو غدا الأحد.

وبقي فيرونا في المركز 13 بثماني نقاط.