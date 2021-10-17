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    جمجمة لإنسان بدائي

    ظهور ابتسامة إنسان "نياندرتال" لأول مرة في التاريخ... صور وفيديو

    © AFP 2021 / STEPHANE DE SAKUTIN
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    أعاد العلماء بناء وجه إنسان "نياندرتال" القديم جدا الذي عاش في عصور ما قبل التاريخ، من خلال جمع ومعالجة أحفورة قديمة عمرها 70 ألف عام لجزء من جمجمة عائدة للإنسان قديم.

    عثر عالم حفريات هاو على جزء من جمجمة لأول إنسان نياندرتال تم العثور عليه، على ساحل بحر الشمال بهولندا في حفرة مع مجموعة أصداف بحرية، ومنحه إلى المتحف الوطني للآثار في مدينة ليدن الهولندية في عام 2009.

    أعين عنكبوت
    © Photo / pixabayLernestorod
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    ويبلغ حجم جزء الجمجمة التي عثر عليها (3.9 بوصة × 2.3) بوصة وقد صنفت على أنها جمجمة لأول إنسان نياندرتال قديم جدا.

    وبحسب العلماء والباحثون من جامعة "لايدن"، ومعهد "ماكس بلانك" بألمانيا، فإن الجزء المكتشف من الجمجمة يعود لشاب يتمتع ببنية قوية كان يتغذى على اللحوم بشكل أساسي، بحسب موقع "newsweek".

    وحدد الباحثون إصابة صاحب الجمجمة بورم حميد تسبب في تكتل على حاجبه الأيمن، وأطلقوا على الرجل اسم "كريجن" (Krijn).

    ويُعتقد أن "كريجن"، كان من سكان دوجرلاند، وهو جسر بري يعود إلى عصور ما قبل التاريخ يربط إنكلترا بقارة أوروبا، وهو الآن مغمور بمياه البحر قبالة الساحل الهولندي.

    وقام زوجان متخصصان بإعادة بناء الوجوه للبقايا البشرية القديمة، الفنانان ألفونس وأدري كينيس، بإعادة صياغة وجه "كريجن" بالتفصيل ومنحاه ابتسامة رائعة.

    قال أدري كينيس، في مقطع فيديو، إن إنسان نياندرتال يمتلك جباها مسطحة مع حواجب بارزة، ووجوه وسطى بارزة وأنوف وفتحات أنف كبيرة.

    استخدم الزوجان جمجمة نياندرتال فرنسية أعيد بناؤها سابقًا كنقطة انطلاق لبناء جمجمة "كريجن"، مع الاستعانة بالجزء المكتشف والمسح الرقمي لشظايا جمجمة إنسان نياندرتال الأخرى للحصول على مشهد افتراضي أولي لوجه كريجن.

    وسيتم عرض وجه كريجن المبتسم كجزء من معرض "Doggerland" المقام في المتحف الوطني للآثار في ليدن، الذي يقدم عرضا لقصة السكان الأوائل من عصور ما قبل التاريخ، وفقًا لموقع المتحف على الإنترنت.

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