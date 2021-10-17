تسجيل
15:40 GMT17 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فتاة محجبة

    إجبار فتاة مسلمة على خلع ثيابها التقليدية بسبب زوجها... فيديو

    © Photo / pixabay/6335159
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 12
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1050458748_0:296:3077:2027_1200x675_80_0_0_0d3765040b9a4a05523a3a081f33ee74.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202110171050458857-%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    تعرضت امرأة مسلمة لمجموعة إهانات من قبل بعض المارة في مدينة بوبال عاصمة ولاية ماديا براديش وسط الهند، حيث أجبرت على خلع البرقع (زي تقليدي خاص بالنساء منتشر في بعض الدول الإسلامية).

    ووقت الحادثة، أمس السبت، خلال قيام الشابة برحلة مع زوجها على دراجة نارية، حيث اعترضهما مجموعة رجال ووجهوا إلى الفتاة إهانات مختلفة وأجبرت على نزع البرقع.

    وسائل التواصل الاجتماعي مع صورة مراهقة
    © Photo / pixabay/geralt
    مراهقات يبلغن عن نشر صور أجسادهن... "إنستغرام" يكافح للحفاظ على "خط الوقود"
    وتسببت الحادثة بموجة انتقادات كبيرة في البلاد بسبب التصرف الذي اعتبر "مهينا" للفتاة، بعد تداول المشاهد بشكل واسع على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

    زعمت بعض التقارير أن مجموعة من الأشخاص في منطقة إسلام ناجار في بوبال أوقفت زوجين بعد اشتباههم بأن الرجل الذي كانت تستقل معه الدراجة كان مسلما وأن الفتاة هندوسية، وعندما رأوها ترتدي الزي الإسلامي، أجبروها على نزعه لاعتقادهم بأنها غير مسلمة.

    لكن صحيفة "The Indian Express" الهندية، أشارت إلى أن الفتاة مسلمة وأن الرجل هندوسي وأن الفتاة تعرضت للإهانة لخروجها مع "شخص من مجتمع آخر"، أو ديانة أخرى.

    يظهر في مقطع فيديو نشر على "تويتر" بعض السكان المحليين وهم يخلعون حجاب الفتاة أثناء محاولاتها الاعتراض على طلبهم والاحتجاج، لكن لم تستطع رفض طلباتهم بعد سلسلة اعتداءات تعرضت لها، حيث وصفها أحد المعتدين بأنها "وصمة عار" على المجتمع.

    انظر أيضا:

    المريخ أجمل من الأرض... "قصة حزينة" أفقدته عنصره "النبيل" وحولته إلى جحيم... صور وفيديو
    قرد "يلعب بعداد عمره" بإغاظة النمور... فيديو
    بومة تغسل وجهها بشكل غريب لا ينقصها سوى الصابون... فيديو
    "شريان الأرض" يظهر لأول مرة من الفضاء كـ"جرح دام"... صور وفيديو
    بومة تأخذ جلسة مساج كاملة قبل العودة إلى "مشقات الحياة"... فيديو
    مكمل غذائي يمنع شيخوخة العين ويعزز الشبكية تؤكده الدراسات
    خطأ شائع يجعل العصير "قنبلة سكر" مخيفة... إليك سر الوصفة المتوازنة
    "كائن غامض" في مركز درب التبانة "يتلاعب بعلماء الفلك"... صور وفيديو
    مخلوق غامض قذفه إعصار شاهين على شاطئ عمان... هذه حقيقته... فيديو
    طعام صنف رقم 1 و"حجر زاوية" للعيش 100 عام بحسب الدراسات
    ظهور مخلوقات غريبة ثلاثية العيون من "عصور ما قبل التاريخ" في صحراء أمريكية... صور وفيديو
    "ناسا" ترصد "بؤبؤ عين" ملونة تحدق إلينا من الفضاء... صور
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    وصول أمل كلوني إلى العرض الأول لفيلم ذا تندر بار (The Tender Bar) خلال مهرجان لندن السينمائي (2021 BFI) في لندن، إنجلترا 10 أكتوبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نيام
    تصبحون على خير يا رافضي التطعيم
    إنفوجرافيك... انتخابات البرلمان العراقي.. ظهور شجاع للمرأة
    انتخابات البرلمان العراقي... ظهور شجاع للمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك