إجبار فتاة مسلمة على خلع ثيابها التقليدية بسبب زوجها... فيديو

تعرضت امرأة مسلمة لمجموعة إهانات من قبل بعض المارة في مدينة بوبال عاصمة ولاية ماديا براديش وسط الهند، حيث أجبرت على خلع البرقع (زي تقليدي خاص بالنساء منتشر في بعض الدول الإسلامية).

ووقت الحادثة، أمس السبت، خلال قيام الشابة برحلة مع زوجها على دراجة نارية، حيث اعترضهما مجموعة رجال ووجهوا إلى الفتاة إهانات مختلفة وأجبرت على نزع البرقع.

وتسببت الحادثة بموجة انتقادات كبيرة في البلاد بسبب التصرف الذي اعتبر "مهينا" للفتاة، بعد تداول المشاهد بشكل واسع على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي

زعمت بعض التقارير أن مجموعة من الأشخاص في منطقة إسلام ناجار في بوبال أوقفت زوجين بعد اشتباههم بأن الرجل الذي كانت تستقل معه الدراجة كان مسلما وأن الفتاة هندوسية، وعندما رأوها ترتدي الزي الإسلامي، أجبروها على نزعه لاعتقادهم بأنها غير مسلمة.

A girl was forced to remove her burkha as the people suspected that the man on whose scooter she was riding pillion was a Hindu, in Islam Nagar, Bhopal on Saturday afternoon @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/66QPE5OJax — Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) October 16, 2021

لكن صحيفة "The Indian Express" الهندية، أشارت إلى أن الفتاة مسلمة وأن الرجل هندوسي وأن الفتاة تعرضت للإهانة لخروجها مع "شخص من مجتمع آخر"، أو ديانة أخرى.

يظهر في مقطع فيديو نشر على "تويتر" بعض السكان المحليين وهم يخلعون حجاب الفتاة أثناء محاولاتها الاعتراض على طلبهم والاحتجاج، لكن لم تستطع رفض طلباتهم بعد سلسلة اعتداءات تعرضت لها، حيث وصفها أحد المعتدين بأنها "وصمة عار" على المجتمع.