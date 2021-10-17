جولة ثلاثية الأبعاد داخل كرة كونية لسديم الحجاب أقرب إلى الخيال... فيديو

قام مصور فلكي بمعالجة آلاف الصور الفضائية المسطحة لأول مرة وتحويلها إلى مشاهد ثلاثية الأبعاد يمكنها أن تأخذ الإنسان في جولة ساحرة إلى أعماق الفضاء في مشاهد أقرب إلى الخيال.

قرر مصور فلكي فنلندي، أخذ الناس إلى عالم ساحر لم يتعادوه من قبل، من دون استخدام مركبة فضائية، من خلال معالجة الصور الفضائية وتحويلها إلى صور ثلاثية الأبعاد.

ونشر المصور الفلكي الفنلندي، جي بي ميتسافاينيو، مشاهد رائعة لتصميماته الفريدة التي تضمنت مشاهد شبه حقيقية ثلاثية الأبعاد مطابقة للواقع للعديد من الأماكن المذهلة في الفضاء السحيق.

وعادة ما تكون الصور الفوتوغرافية الملتقطة للفضاء مسطحة، ولا تسطيع منح من يشاهدها الشعور الحقيقي بسحر الكون الذي يعيشه رواد الفضاء، لكن معالة الصور وتحويلها إلى فيديوهات ثلاثية الأبعاد قربت المشاهد المصورة غلى شكلها الحقيقي.

وقال المصور الفلكي، في تصريحات نقلتها صحيفة "petapixel": "لطالما التقطت صورا للأجرام السماوية، كنت دائمًا أراها ثلاثية الأبعاد في رأسي. لأن المعلومات العلمية تجعل رؤيتي الداخلية أكثر دقة، لكن التقنية ثلاثية الأبعاد التي طورتها تمكنني من مشاركة تلك الرؤى الجميلة مع الآخرين".

يتوهج السديم بسبب العناصر المؤينة للإشعاع النجمي داخل السحب الغازية، كما يشرح ميتسافاينيو، ويمكن من خلالها تقدير شكل كل منها من خلال النظر إلى السطوع في أجزاء مختلفة من "السماكة" في الكون.

وشارك الفلكي العديد من المشاهد التي صممها على قناته الخاصة في "يوتيوب" وتظهر من ضمنها الكرة الكونية الخاصة بسديم الحجاب، حيث ظهرت بشكل ساحر ورائع الجمال.