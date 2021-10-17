يوفنتوس يحقق فوزه الرابع ويسقط روما بهدف.. فيديو

واصل يوفنتوس تقدمه في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالفوز 1-صفر على روما في تورينو اليوم الأحد.

وأحرز مويزي كين هدفا مبكرا ليقود ناديه لفوزه الرابع على التوالي بالمسابقة.

ولمس رودريجو بنتانكور الكرة برأسه نحو كين مهاجم إيطاليا، الذي هز الشباك بنجاح وسجل هدف الانتصار في الدقيقة 16.

لكن جوزيه مورينيو مدرب روما استشاط غضبا عندما وضع لاعبه تامي أبراهام الكرة داخل المرمى، لكن الحكم دانييلي أورساتو كان قد أطلق قبلها الصفارة لاحتساب ركلة جزاء.



ونفذ جوردان فيريتو الركلة وأهدرها بعد إنقاذ من الحارس فويتشيخ شتينسني.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 14 نقطة، ويتأخر بنقطة وحيدة عن روما رابع الترتيب.