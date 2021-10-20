24 "سفينة أشباح" تظهر في المحيط الهادئ... فيديو

ظهرت على الشاطئ في جزيرة إيو جيما اليابانية، أكثر من 20 سفينة قديمة مدمرة من أيام الحرب العالمية الثانية.

وبحسب ما أورد موقع "تي في زفيزدا"، فإنه وبسبب النشاط الزلزالي للبراكين بالقرب من جزيرة إيو جيما اليابانية، ظهرت "سفن الأشباح" التي كانت مختفية من أيام الحرب العالمية الثانية.

حيث كان قد تم الاستيلاء على السفن من قبل القوات الأمريكية خلال معركة الجزيرة وظلت تحت الماء لعقود.

بسبب الزلزال القوي الأخير، ارتفع قاع البحر، وفي الجزء الغربي من الجزيرة، كانت هناك 24 سفينة نقل، ملقاة على الرماد البركاني، على السطح، وفقًا لما نقله الموقع عن صحيفة غربية.

تم الاستيلاء على السفن اليابانية وإغراقها من قبل القوات الأمريكية في عام 1945 في معركة المحيط الهادئ. أعيدت الجزيرة في وقت لاحق إلى اليابان. الآن تقع قاعدة قوات الدفاع الذاتي اليابانية في "إيو جيما"، وتم نقل بقايا السفن إلى الجزء الغربي من الجزيرة واستخدمن كحواجز للأمواج.