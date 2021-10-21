نقل محمود الخطيب إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلى المصري، فجر اليوم الخميس، لوعكة صحية طارئة، وتم نقله إلى المستشفى.

© AFP 2021 / ELMER MAGALLANES محمود الخطيب يعلن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي المصري لفترة ثانية ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بأن الخطيب تعرض لأزمة صحية مفاجئة، ونقل إلى إحدى المستشفيات الكبرى بالعاصمة المصرية، القاهرة، عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها النادي الأهلي، مساء أمس، لتكريم كل من حسن مصطفى (مصري الجنسية)، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق.

وأكدت مصادر إعلامية محلية أنه تم نقل رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، لإحدى المستشفيات الكبرى، لكنه لا يزال خاضعا للفحوصات الطبية والأشعات، من أجل معرفة وتحديد أسباب الأزمة الصحية الطارئة، وتلقي العلاج اللازم.

ويشار إلى أن الخطيب قد أعلن ترشحه في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبل، في وقت واصل، خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة اجتماعات بهدف مناقشة القائمة التي سيخوض بها سباق انتخابات النادي.

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