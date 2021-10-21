دراسة تكشف فوائد علاجية ومناعية لعصير البرتقال

يعتبر البرتقال جزءا من نظام غذائي صحي ومتنوع، فهو غني بالمواد المغذية المنخفضة السعرات الحرارية، كما يسهم البرتقال في الحصول على بشرة قوية وصحية، ويشتهر البرتقال بغناه بفيتامين "C".

وأظهرت دراسة محدودة النطاق أجراها علماء أمريكيون ونشروها في مجلة "أدفانس إن نترشن" أن عصير البرتقال الطبيعي يمتلك القدرة على مقاومة الإجهاد التأكسدي والالتهابات لدى البالغين، حسب ما نشر موقع "ميديك فوريوم".

وأظهرت الأبحاث أن شرب عصير البرتقال الطبيعي بنسبة 100% يقلل بشكل كبير من مستويات الإنترلوكين 6، وهي علامة للالتهاب لدى الأفراد الأصحاء والمعرضين للخطر، كما تمكن العلماء من تقليل علامتين أخريين من الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات سابقة حول فوائد الهسبريدين، المكون البيولوجي الرئيسي الموجود في البرتقال وعصير البرتقال الطبيعي، وتذكر الدراسة أن الالتهاب المزمن يلعب دورا رئيسيا في تطور أو ظهور عدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2، فيعمل الهيسبيريدين على تقليل العديد من علامات الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

يحتوي عصير البرتقال بنسبة مئة في المئة على عدد من العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين "C" ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى مكونات بيولوجية مفيدة لها القدرة على محاربة الآثار السلبية على الصحة فهو يساعد في منع حصوات الكلى، يحسن من صحة القلب، يقلل من الالتهابات، ويساعد في تقوية جهاز المناعة، ومنع الإمساك، والسيطرة على مستويات ضغط الدم.