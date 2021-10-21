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    كيف تؤثر القهوة على النساء؟... دراسة تكشف تأثيرات مهمة للكافيين

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    تحتوي القهوة على بعض العناصر الغذائية المفيدة للصحة، فهي مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، وتنقسم آراء الأطباء حول ما إذا كانت فوائد القهوة تفوق سلبياتها أم العكس.

    ووفقا لموقع "ميديك فوريوم"، تؤكد الدراسات وجود العديد من الخصائص الطبية المفيدة للقهوة مثل خفض فرص الإصابة بمرض السكري ومحاربة الجذور الحرة وتحسين الذاكرة والإدراك.

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    أظهرت دراسة دولية أجراها علماء من جامعة كويمبرا البرتغالية وجامعة بون أن الكافيين الموجود في القهوة يمنع مستقبلات معينة وبالتالي يقلل من أعراض الإجهاد، مما توافق مع نتائج دراسة طويلة الأمد لجامعة هارفارد وجدت أن النساء اللاتي يشربن أربعة أكواب من القهوة يوميا كن أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 20 % من أولئك اللاتي شربن كوبا واحدا فقط في الأسبوع.

    وأشار بعض الباحثين في جامعة بالتيمور إلى أن تناول القهوة بانتظام يحسن الذاكرة الطويلة المدى ويمنع أمراض الدماغ، وأن الأشخاص الذين يستهلكون ثلاثة أكواب في اليوم هم أقل عرضة للإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر لأن الكافيين يمنع ترسب مادة تاو في الدماغ، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون، وكشفت جامعة مونتريال أن الكافيين لا يزيد من الرعاش المعتاد، بل يخففه.

    وخلصت دراسات أجرتها جامعة هارفارد للصحة العامة أن الأشخاص الذين يشربون ثلاثة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميا لا يعانون من نوبات قلبية أو سكتات دماغية مثل أولئك الذين لا يشربون القهوة، وذلك بسبب خصائص القهوة المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، كما أن للكافيين  تأثير إيجابي على ضغط الدم.

    وتعزز القهوة تجديد الكبد، ووفقا لدراسة أجراها المعهد الوطني للسرطان في ماريلاند، فإن أي شخص يشرب فنجانين إلى ثلاثة فناجين من القهوة في الـ 24 ساعة التي سبقت اختبار الكبد لديه نتائج تحاليل أفضل من الأشخاص الذين لم يشربوا القهوة في اليوم السابق، ويشير العلماء إلى أن مادة "ثنائي التربين" الموجودة في القهوة تنشط عمليات إزالة السموم من الكبد، وتقلل من مخاطر تليف الكبد والسرطان.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

     

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