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    مرض الخرف

    8 عادات سهلة تجنبك الإصابة بالخرف

    © CC0 / pixabay.com
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    يعتبر الخرف مشكلة خطيرة حيث لا يوجد له علاج في الوقت الحالي، في الوقت الذي يهدد فيه الكثير من الأشخاص بالإصابة به.

    وتتجه الكثير من الدراسات إلى البحث عن طرق للوقاية منه ومنع حدوثه وبحسب أطباء الأعصاب، هذه أهم 8 عادات سهلة يمكن ممارستها لمنع الإصابة به:

    1-تمرين الدماغ

    يقول الدكتور دوغلاس شار، طبيب الأعصاب في مركز ويكسنر الطبي في جامعة ولاية أوهايو: "للحفاظ على صحة الدماغ مع تقدمنا ​​في العمر، يجب أن نستخدمه أو نفقده". تماما مثل العضلات، إذا كنت لا تقوي عقلك، قد تتأثر صحتك".

    ليوصي الطبيب بممارسة بعض الأشياء، كلعب الألعاب، حل الألغاز، القراءة، السفر، التمرين، الابتكار، العزف على آلة موسيقية، كتابة قصة أو رسالة أو مدونة، التعليم، المشاركة بالعمل الجماعي، الذهاب إلى مسرحية أو حفلة موسيقية أو محاضرة، أو المشاركة في البحث".

    2-تمرين الجسم

    في دراسة نشرت الصيف الماضي، في مجلة Neurology، درس العلماء الكوريون الجنوبيون مجموعة من الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بمرض ألزهايمر. ووجدوا أن الأشخاص الذين كانوا أكثر نشاطا بدنيا عانوا من تدهور إدراكي أقل.

    3-النشاط الاجتماعي

    يعد البقاء على اتصال اجتماعي بالآخرين طريقة ممتازة للحفاظ على نشاط عقلك. ينصح شار، بأن يكون لدى مرضاه تواصل اجتماعي بشكل منتظم، من خلال مناقشة تسمح لك بعمل ارتباطات وأحكام واستنتاجات وتقييمات بناء على تجارب الحياة.

    4-المحافظة على صحة القلب

    وجدت دراسة طويلة الأمد لما يقرب من 16 ألف شخص نشرت في مجلة JAMA Neurology أن الأشخاص الذين لديهم أعلى معدلات الإصابة بأمراض الأوعية الدموية (بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم) كانوا أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

    5-قسط كاف من النوم

    مرض الزهايمر لرجل مسن
    © CC0 / pixabay
    طعام نتناوله بشكل يومي يعجل من الإصابة بالخرف

    تقول دراسة نشرت أخيرا في دورية Nature Communications، إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما والذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة هم أكثر عرضة بنسبة 30٪ للإصابة بالخرف في سنواتهم اللاحقة.

    وبحسب الدراسة، إن هذا الخطر كان مستقلا عن "العوامل الاجتماعية والديموغرافية والسلوكية واستقلاب القلب وعوامل الصحة العقلية". "تشير هذه النتائج إلى أن قصر مدة النوم في منتصف العمر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف المتأخر." يقول الخبراء إن البالغين من جميع الأعمار يجب أن يناموا سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.

    6-اتباع نظام غذائي صحي

    صرح الدكتور شار: "النظام الغذائي غير الصحي الذي يحتوي على نسبة عالية من الأطعمة المصنعة والسكريات البسيطة - ضار بقلبك وعقلك. بدلا من ذلك، جرب نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي، والذي يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات. ولا ترتبط هذه العناصر فقط بتعزيز قوة الدماغ لدى كبار السن، ولكن ثبت أيضا أنها أكثر فائدة لصحتك من اتباع نظام غذائي منخفض الدهون من خلال الحماية من مرض السكري من النوع 2 ، والوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية. وتقليل ضعف العضلات والضعف في شيخوخة العظام".

    7-الاهتمام بحاسة السمع

    وفقا لدراسة حديثة، فإن كبار السن الذين يبدأون في فقدان الرؤية والسمع هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من ضعف واحد فقط أو لا يعانون من إعاقة. يقول الطبيب هوب لانتر، اختصاصي السمعيات في موقع hear.com. "تعتبر العناية السليمة بالسمع مكونا حيويا لحياة صحية، وهناك طرق للمساعدة في تقليل مخاطر فقدان السمع."

    يعتبر الحد من التعرض للضوضاء أو تجنبه هو الأهم. وقم بفحص سمعك بانتظام لتعويض أي خسارة في المراحل المبكرة.

    8-التوقف عن التدخين

    يقول شار: "من بين الأسباب الصحية العديدة أن التدخين مضر لجسمك هو أنه يمكن أن يعيق وظائف المخ. فقد أثبتت إحدى الدراسات أن تدخين سيجارة واحدة فقط يوميا لفترة طويلة يمكن أن يقلل القدرة الإدراكية، وتدخين 15 سيجارة يوميا يعيق التفكير النقدي والذاكرة بنسبة 2% تقريبا. عندما تتوقف عن التدخين، يستفيد عقلك من زيادة الدورة الدموية على الفور تقريبا".

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