هنادي مهنا تكشف أصعب مشهد في حكاية "بدون ضمان"

كشفت الفنانة المصرية، هنادي مهنا، عن أصعب مشهد لها، في حكاية "بدون ضمان"، وهي الحكاية الثالثة من الجزء الثاني لمسلسل "إلا أنا".

وقالت هنادي مهنا، خلال ظهورها عبر فضائية "سي بي سي" المصرية، إن أصعب مشاهدها في الحكاية، كانت عندما اكتشفت الزوجة خيانة زوجها.

وأضافت مهنا أن أصعب مواجهة هي عندما تواجه الزوجة زوجها بالخيانة، مشيرة إلى أنها يجب أن تصاب بصدمة كبيرة.

وأوضحت أن المشهد كان مع الفنان إسلام جمال، لافتة إلى أنه قام بدور الزوج وكان مشهد صعبا، وأدّاه بشكل رائع وبطريقة غير اعتيادية.

وأشارت هنادي مهنا إلى تجسيدها شخصية مريم في حكاية "بدون ضمان" بمسلسل "إلا أنا"، مؤكدا أنها محطة مهمة في حياتها المهنية.

وقالت إن "الحكاية كشفت عن فوائد كثير جدا للمشاهدين، والفتيات التي لم تأخذ بنصيحة أبائهن يكتشفن في المستقبل أن كل نصائحهم حقيقة".

يذكر أن حكاية "بدون ضمان" تعتبر الحكاية الثالثة من ثاني أجزاء مسلسل "إلا أنا"، وهو من سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وحكاية "بدون ضمان - إلا أنا"، من بطولة هنادي مهنا، وهاجر أحمد، وإسلام جمال، وسلوى عثمان، وأحمد كشك، وجالا كشك.

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