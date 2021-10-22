تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مديرة تصوير بالرصاص خلال أداء مشهد سينمائي... صور

كشفت الشرطة الأمريكية عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مديرة تصوير على يد الممثل العالمي والشهير، أليك بالدوين، خلال أدائهم لمشهد سينمائي في فيلم "راست".

وتسبب بالدوين في مقتل مديرة التصوير هاليانا هاتشينز، وإصابة المخرج جويل سوزا، بعدما أطلق الرصاص من سلاح ناري يفترض أنه محشو برصاص غير حقيقي، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وصرحت شرطة ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، التي وقع بها الحادث، بأن الممثل الأمريكي أليك بالدوين، هو من أطلق النار خلال تصوير الفيلم، الذي تدور أحداثه في القرن التاسع عشر.

وقالت شرطة مدينة سانتا، إن "مديرة التصوير هاليانا هاتشينز والمخرج جويل سوزا أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح ناري كان يستخدم لأغراض التصوير".

وكشفت الشرطة عن استجوابها للممثل أليك بالدوين، وأنه في حالة مأسوية، وحتى الآن لم يتم الكشف عن كيفية تبديل الرصاص الخلّبي بالرصاص الحي.

وعقب الحادث تم نقل مديرة التصوير هاتشينز، البالغة من العمر 42 عاما، بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى جامعة نيومسيكو، إلا أنها فارقت الحياة فور وصولها المستشفى.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened? Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK — Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021

وأصيب المخرج سوزا، 48 عاما، بطلق ناري، والذي تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مركز طبى قريب، وغادر المستشفى بعد علاجه.

I see more than enough pictures of Alec Baldwin, while y’all should honor and post more pictures of the cinematographic Halyna Hutchins who lost her life today in such a tragic accident. Rest in peace, Halyna! My deepest condolences to her family and loved ones. pic.twitter.com/obNvFWrxfF — Wirjil (@Wirjil) October 22, 2021

كما لم يتم الكشف عن كيفية حشو البندقية بالرصاص الحي أثناء تصوير المشهد، فيما تم تعليق تصوير الفيلم بسبب الحادث.

يشار إلى أن الفيلم من إنتاج أليك بالدوين، البالغ من العمر 68 عاما، والذي ويقوم بالتمثيل فيه أيضا.

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