تسجيل
18:32 GMT22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    دقيق الشوفان مع العنب البري والفراولة

    دراسة تكشف طرق التخفيف من مشكلة صحية يعاني منها معظم الناس

    © Photo / AndyKrantz
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/1048798389_0:133:1280:853_1200x675_80_0_0_c9cfaee15e18ad89449c1ae2220c547b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202110221050507047-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3/

    يعاني الكثير من السكان من ارتفاع الكوليسترول، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، فإن ما يقرب من 94 مليون أمريكي، السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 وما فوق، لديهم مستويات عالية من الكوليسترول الكلي.

    ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول غير المعالج، في كثير من الأحيان إلى مشاكل صحية خطيرة بمرور الوقت، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية و بالتالي الوفاة المبكرة.

    بيرة
    © AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZ
    دراسة تكشف آثارا جانبية خطيرة لتناول البيرة
    وبالمقابل فقد تكون بعض التغييرات في عاداتك الغذائية هي كل ما تحتاجه للمساعدة في تقليل المخاطر، وسنعرض عدداً من العادات الغذائية التي يوصي بها أخصائيو التغذية والتي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول. وعدّد موقع "إيت ذيس" بعض الطرق لخفض مستويات الكوليسترول:

    1- ابدأ يومك بدقيق الشوفان

    حاول جعل دقيق الشوفان جزءًا من روتين الإفطار اليومي، إذا كنت تريد أن تبدأ كل يوم بشكل أكثر صحة، حيث يوجد في دقيق الشوفان ألياف تسمى بيتا جلوكان، وهي عبارة عن ألياف قابلة للذوبان تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار (إل دي إل أو ما يسمى البروتين الشحمي منخفض الكثافة)، ويمكن أن تجعلك تشعر بالشبع. هذا ويتواجد دقيق الشوفان أيضًا بأشكال مختلفة، مثل الشوفان سريع التحضير وحبوب الشوفان والشوفان المطحون.

    2- ارفع الكمية التي تتناولها من الدهون غير المشبعة

    تزيد الدهون المشبعة من مستويات الكوليسترول لديك، ولذلك فإن إضافة بعض الدهون غير المشبعة إلى نظامك الغذائي قد يكون له تأثير معاكس، ولتوضيح ذلك فالدهون غير المشبعة مفيدة في الواقع لأنها تخفض الكوليسترول الكلي وضغط الدم بينما لا تزال توفر الطاقة للجسمك. وتتوفر هذه الدهون في الأسماك (أوميغا 3) مثل السلمون والتونة، إضافة إلى المكسرات مثل اللوز والجوز البرازيلي، كما تتوفر في الزيوت النباتية، بما في ذلك زيوت عباد الشمس والزيتون والذرة والجوز.

    3- حاول الحصول على البروتين من مصدر نباتي

    ينصح بإضافة عدد قليل من الأطباق النباتية إلى خطة الوجبة الخاصة بك، وخصوصاً إذا كنت من ذوي الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم، فذلك من شأنه أن يساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول بسرعة، حيث أن أسلوب الحياة النباتي لا يساعدك فقط على التخلص من الوزن الزائد، ولكنه يساعد أيضًا على خفض نسبة الكوليسترول الضار (إل دي إل)، وبالتالي التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

    4- زد من تناول الألياف عموما

     يعتبر تناول الألياف أمر مفيد جداً، فهو لا يقوم فقط بدور المالئ (أي الشعور بالشبع)، بل إن تناول الألياف طريقة رائعة للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول بسرعة، فالألياف القابلة للذوبان تتمتع بالقدرة على امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، إضافة إلى إمكانية ارتباطها بالكوليسترول في الأمعاء، وبالمحصلة هذا يمنع امتصاصه.

    5-  اجعل الصيام المتقطع جزأً من روتينك :

    بينت أبحاث أن ممارسة الصيام المتقطع قد يكون أسهل طريقة للحصول على قيم صحية للكوليسترول، حيث تحقق استراتيجية الصيام هذه خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار( إل دي إل)، ورفع مستوى الكوليسترول الجيد (إتش دي إل أو المسمى الكوليسترول عالي الكثافة)، ولاتباع هذه الطريقة ينصح الخبراء بأن يكون نظام الصيام 8/16، أي أن يأكل المرء ضمن مدة ثماني ساعات خلال اليوم، وأن يشرب الماء فقط ضمن مدة ساعة 16، وهي طريقة شائعة وفعالة لدى الكثير من الناس.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

    انظر أيضا:

    دراسة جديدة: تناول الدهون مفيد للقلب.. بشرط
    ماذا يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين... وهل تزداد الرغبة بتناول الدهون والسكر؟
    دراسة: هذه الأسماك تسبب دهون البطن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المخرج كوينتين تارانتينو، وزوجته دانييلا بيك يقفان على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Lifetime Achievement في مهرجان روما السينمائي بنسخته الـ16، روما ، 19 أكتوبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ!
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ
    إنفوجرافيك.. ما هي أنواع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    ما هي أنواع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك