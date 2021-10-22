تقرير يكشف حقائق عن مكملات البروتين

يتكون البروتين من الأحماض الأمينية المختلفة التي توجد في الأنسجة وتشكل جزءا من كل عملية تحدث في الجسم.

واقترح موقع "أونلي ماي هيلث" أن الناس يسيئون فهم مكملات البروتين وعملها، ولذلك فإنه من المهم تحديد الحقيقة والأساطير حول مكملات البروتين والتحقق منها.

يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في نمو العضلات، كما أنه ضروري للعظام والمفاصل والأوتار والشعر وتطوير الأجسام المضادة وزيادة إنتاج الهرمونات، كما أنه يعمل على إفراز الأنزيمات التي تتحكم في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة .

2- يساعد تقليص البروتين في إنقاص الوزن

تساعد البروتينات على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم مما يؤدي إلى فقدان الوزن، وتقليل الدهون الزائدة في الجسم، ويؤدي نقص البروتين في الجسم إلى: الضعف، التورم في الساقين، التعب، قصور في عمل جهاز المناعة، المرض المستمر.

3 - كثرة البروتين تسبب ضعف الكلى

تعزز البروتينات من وظائف الجسم، كما تعمل على زيادة كفاءة وظائف الكبد والكلى ومساعدة الجسم على النمو بطريقة إيجابية، وأوصى الخبراء بتناول البروتين بالكمية التي يمكن استهلاكها فقط وإلا فقد لا يكون لها تأثير على الجسم.

4 - لا يمكن تناول الكثير من البروتين بشكل جيد

يسرع تناول الكثير من البروتين من النمو، ولكن يجب الانتباه إلى أن مكمل البروتين المستهلك صحي ولا يحتوي على الكثير من الدهون.

5- لا يمكن الحصول على ما يكفي من البروتين من النظام الغذائي النباتي

يعتقد الكثير من الناس أن الحصول على كمية جيدة من البروتين يحتاج إلى إدراج اللحوم في النظام الغذائي، وهذا ليس صحيحا، يمكن أن يوفر النظام الغذائي النباتي أيضا نفس القدر من المغذيات ويعزز النمو مثل أي نظام غذائي بروتيني حيواني، ولكنه يحمي من تناول سعرات حرارية إضافية ويحافظ على اللياقة، كما أنه يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية.

6 - مكملات البروتين ضرورية لنمو العضلات

تنمو العضلات عن طريق اختيار البروتين الطبيعي الصحيح وبالكمية المناسبة والشكل الصحيح، وينصح الخبراء بتناول مكملات البروتين بحذر شديد وبعد استشارة اختصاصي التغذية لأن العديد من مكملات البروتين تحتوي بالفعل على منشطات ضارة بالجسم.

7- لا يهم كيف تستهلك البروتينات إذا كان بكميات كافية

لتحقيق أقصى قدر من تخليق العضلات، يجب أن يتناول المرء حوالي 20-30 غراما من البروتين يوميا، حيث أن تناول أكثر من هذا المقدار سيفقد الفعالية، كما أنه من المهم معرفة نوع الطعام والتوقيت الصحيح لتناوله والاستفادة منه بشكل أكبر.