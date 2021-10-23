تحذير من غسل الشعر قبل النوم... وخطوات عملية لتجنب تلفه

حذّر خبراء العناية بالشعر من عادة غسل الشعر أو ترطيبه بالماء قبل النوم، إذ يهدد ذلك صحة الشعر وحيويته، كما أوضحوا المزيد من النتائج السلبية لتلك العادة وحلول لتجنب هذه المخاطر.

ونقل موقع قناة "العربية" عن خبراء العناية بالشعر، قولهم بأن الشعر الرطب يكون ضعيفا، حيث تكون مسام فروة الرأس مفتوحة مما يُعرضها لمختلف العوامل الخارجية المؤذية، فضلا عن أن احتكاك الشعر الرطب بالوسادة أو الفراش يسبب تشابكه مما يؤدي إلى تكسره.

كيفية تجنب أضرار غسل الشعر قبل النوم

إذ كان لا بد من غسل الشعر قبل النوم فيمكنك تجنب تلفه بقدر الإمكان عن طريق اتباع الخطوات التالية والتي من شأنها تخفيف الآثار الأضرار.

استخدام مجفف الشعر الكهربائي مع الحرص على ضبط درجة حرارة الهواء كي لا تكون بالغة السخونة، كي لا تضر بصيلات الشعر.

تصفيف الشعر في شكل الضفيرة، إذ أن ذلك يحد من مشكلة تشابك الشعر عند احتكاكه بالوسادة أثناء النوم، مع الحرص على ألا تكون هذه الضفائر مشدودة بشكل مبالغ فيه.

اختيار وسادة حريرية، وهي أكثر نعومة من القطنية ما يعمل على تجنب مشكلة تشابك الشعر.

نصائح لغسل الشعر بالطريقة الصحيح